سياسة
3 دقيقة قراءة
السودان.. قوى التغيير تدعو لإلغاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"
أوضح تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان في بيان السبت، أن مجلس السيادة الذي يترأسه عبد الفتاح البراهان لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، لتشكيل ما يسمى بـ"مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، داعياً إلى إلغاء المرسوم الذي أصدره البرهان.
السودان.. قوى التغيير تدعو لإلغاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"
تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان يدعو إلى إلغاء ما يسمى بـ"مجلس شركاء الفترة الانتقالي" / AP
5 ديسمبر 2020

دعا تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان، السبت، إلى إلغاء المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الخاص بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إلى حين تحقيق التوافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة.

وأوضح التحالف الشريك في الحكم، في بيان، أن "المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكّلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها".

وأضاف البيان أن قوى الحرية والتغيير "تؤكد أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية، وإلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتى يجري التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام الثورة".

وتابع: "هذا التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة، دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر".

وأردف أن "المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافَق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يُعرض على الحرية والتغيير قبل إصداره، واحتوى صلاحيات للمجلس (الشراكة) تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أنشئ من أجلها".

وزاد: "أعدت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة أرسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية، ومن ثم طورت مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة".

والخميس، أصدر البرهان قراراً بتشكيل "مجلس الشركاء" ليضم بخلاف الأخير 5 أعضاء من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى 13 عضواً من قوى الحرية والتغيير، و5 من قيادات الجبهة الثورية.

لكن مجلس الوزراء، أعلن الجمعة رفضه تكوين مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، ودعا جميع الأطراف إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة.

كما رفض "تجمع المهنيين السودانيين"، في اليوم ذاته، تشكيل مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، معتبراً ذلك "التفافاً جديداً" على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدلت السلطات الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهراً، بعد أن جرى إقرار مدتها بـ39 شهراً، يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019.

وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي: السيادة والوزراء، إضافة إلى التشريعي الذي حددت الوثيقة الدستورية تكوينه بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يُشكَّل حتى الآن.

وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقرراً أن تشكيله في يناير/كانون الثاني 2020، بحسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us