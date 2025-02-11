الحرب على غزة
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ترمب يتوعد حماس بإلغاء وقف إطلاق النار في غزة
ترمب يتوعد حماس بإلغاء وقف إطلاق النار في غزة.. ونيويورك تحظر تطبيقَ ”ديب سيك“ عن أجهزة الحكومة
دقائق الذروة / TRT Arabi
11 فبراير 2025

هدّدَ الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد ترمب، حركةَ حماس بإلغاءِ وقفِ إطلاقِ النارِ في قطاعِ غزةَ إذا لمْ تجرِ إعادةُ جميعِ الرهائنِ منْ غزةَ بحلولِ الساعةِ الثانيةَ عشرةَ ظهرَ يومِ السبتِ المقبلِ.

اعتبرَ الرئيسُ السوريُّ أحمد الشرع، خطةَ تهجيرِ الفلسطينيينَ منْ غزةَ جريمةَ حربٍ، وأكدَ أنهُ "ليسَ منَ الحكمةِ والأخلاقِ البشريةِ والسياسيةِ أنْ يتصدرَ الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد ترمب، لإخراجِ الفلسطينيينَ في قطاعِ غزةَ منْ أرضِهم".

طالبَ ذوو محتجزينَ إسرائيليينَ في قطاعِ غزةَ، حكومةَ بنيامين نتنياهو بعدمِ عرقلةِ اتفاقِ تبادلِ الأسرى معَ حركةِ حماس، عقبَ إعلانِ كتائبِ القسامِ تأجيلَ تسليمِ الأسرى إلى إشعارٍ آخرَ، جراءَ انتهاكاتِ الاحتلالِ اتفاقَ وقفِ إطلاقِ النارِ.

مصدر:TRT Arabi
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