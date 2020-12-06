سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 ديسمبر/كانون الأول 2020
امتدت الاحتجاجات على مشروع قانون "الأمن الشامل" في مدن بجميع أنحاء فرنسا بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا / AFP
6 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يعتبر استعادة "قره باغ" انتصار شرعي مستحق لأذربيجان، واشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في عدة مدن فرنسية.

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أردوغان: استعادة "قره باغ" انتصار شرعي مستحق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مراسم افتتاح طريق في ولاية قارص التركية، السبت، إن استعادة اقليم "قره باغ" هو انتصار مستحق لأذربيجان يتوافق مع القانون الدولي والمجالين الدبلوماسي والعسكري. [TRTعربي]

وأكد أن العَلَم الأذربيجاني يرفرف بفخر في قره باغ بصفته " رمزاً لبطولات شهدائنا". وتابع: "نحمد الله على أن الهلال والنجمة (الموجودين في عَلَم أذربيجان) باتا يزينان سماء قره باغ بفضل نضال أشقائنا الأذربيجانيين". [TRTعربي]

باريس.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على قانون "الأمن الشامل"

شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، السبت، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الرافضين لمشروع قانون "الأمن الشامل". وأظهرت اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي "المتظاهرين وهم يرشقون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات". [TRTعربي]

كما نشرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية مقاطع مصورة تظهر تكسير المتظاهرين لبعض الممتلكات العامة والخاصة وأعمال شغب. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن "أعداد المتظاهرين تقدر بالآلاف". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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