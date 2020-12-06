سياسة
3 دقيقة قراءة
في أول تجمع بعد الاقتراع الرئاسي.. ترمب يصرّ على فوزه في الانتخابات
أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إنهم "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا، نحن لم نخسر".
في أول تجمع بعد الاقتراع الرئاسي.. ترمب يصرّ على فوزه في الانتخابات
حضر ترمب في ولاية جورجيا دعماً لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات حاسمة لتحديد الغالبيّة في مجلس الشيوخ / Reuters
6 ديسمبر 2020

قال دونالد ترمب خلال مشاركته مساء السبت في أوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي في جورجيا، إنّه سيفوز في الانتخابات التي كان جو بايدن قد فاز بها قبل نحو شهر.

وأكّد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لمئات من المؤيّدين: "نحن نفوز في هذه الانتخابات".

وأضاف وسط الهتافات: "سيُحاولون إقناعنا بأنّنا خسرنا، نحن لم نخسر"، مندّداً بـ"انتخابات مزوّرة".

وعلى الرّغم من هجوم ترمب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأمريكي الذي اعتبر أنّه لم يعد صالحاً، فإنّ فريقه القانوني لم ينجح حتّى الآن في تقديم أيّ أدلّة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسيّة.

وجاء ترمب إلى ولاية جورجيا دعماً لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبيّة في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال ترمب إنّه في حال "لم يفز" السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ"لا شيء يمكنه إيقاف الديمقراطيّين".

وأضاف: "لا فكرة لديكم إلى أيّ حد سيكون الأمر سيّئاً!".

وخصّص ترامب جزءاً كبيراً من خطابه للحديث عن الانتخابات الرئاسيّة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، مذكّراً بانتصاراته في ولايتي فلوريدا وأوهايو، ثمّ أضاف، خلافاً للنتيجة الرسمية: "لقد فزنا أيضاً بجورجيا، كان ذلك جيّداً".

ومن المرتقب التصويت في 5 يناير/كانون الثاني على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان الجمهوريين حالياً.

وفي حال خسارتهما فإنّ الغالبية في مجلس الشيوخ ستنتقل إلى الديمقراطيين، لأنه في ظل التساوي بالمقاعد (50 لكل جهة) سيكون بإمكان نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس التصويت والبت وفقاً للدستور.

وسيتيح ذلك لجو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، التعامل مع كونغرس ديمقراطي.

ولكن في حال احتفظ الجمهوريون بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ، سيتعين حينها على الرئيس المقبل التعامل مع كونغرس منقسم، وسيكون بمقدور الجمهوريين عرقلة ترشيحاته للمناصب الحكومية ومشاريع القوانين المهمة.

كان بايدن قد فاز بانتخابات الرئاسة التي أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني بأغلبية 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي، أي أكثر بكثير من الأصوات المطلوبة للفوز وعددها 270، في حين حصل ترمب على 232 صوتاً، ويتفوق بايدن على ترامب أيضاً بأكثر من ستة ملايين في التصويت الشعبي.

ويرفض ترمب حتى الآن الاعتراف بصحة نتائج الانتخابات ويواصل الادعاء دون دليل على أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق وأنه الفائز وليس بايدن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us