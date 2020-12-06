سياسة
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مظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني على خلفية هزيمة "قره باغ"
هددت الأحزاب المعارضة في أرمينيا ببدء "عصيان مدني" في حال لم يستقل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من منصبه لغاية 8 ديسمبر/كانون الأول، على خلفية الهزيمة التي مني بها الجيش الأرميني في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.
مظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني على خلفية هزيمة "قره باغ"
المتظاهرون طالبوا رئيس وزراء أرمينيا بالاستقالة على خلفية الهزيمة التي مني بها الجيش الأرميني في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني / AFP
6 ديسمبر 2020

تتواصل في أرمينيا مظاهرات تطالب رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالاستقالة على خلفية الهزيمة التي مني بها الجيش الأرميني في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

ووجه ممثلو الأحزاب السياسية المعارضة في أرمينيا إنذاراً إلى باشينيان وطالبوه بالاستقالة من منصبه لغاية 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسب وكالة الأناضول.

وهددت الأحزاب المعارضة ببدء "عصيان مدني" في حال لم يستقل رئيس الوزراء من منصبه.

وشهد "ميدان الحرية" في العاصمة أريفان مظاهرة واسعة شارك فيها الآلاف من المواطنين للمطالبة باستقالة باشينيان.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأرميني الأسبق روبرت كوتشاريان أن باشينيان مذنب بشكل مباشر في جميع الحالات في ما يتعلق بإقليم قره باغ.

ومنذ عام 1992 كانت أرمينيا تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "أغدام" و"فضولي".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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