أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة تستعد لتكون أول دولة في العالم تطرح لقاح فايزر ضد كورونا، هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، إن أكبر طرح للقاح على الإطلاق في تاريخ المملكة المتحدة سيبدأ الثلاثاء، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية.

وأوضحت أن موظفي الصحة في الخطوط الأمامية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80، والعاملين في دور الرعاية، هم أول من سيحصل على لقاح فايزر وبيونتك ضد كورونا.

وأضافت أنه في البداية سيتم اختيار خمسين مستشفى في إنجلترا لتكون مراكز لتوزيع اللقاح.

ووصف وزير الصحة مات هانكوك بدء برنامج التطعيم بأنه "لحظة تاريخية".

وقال: "أحث الجميع على القيام بدورهم لقمع هذا الفيروس، واتباع القيود المحلية لحماية خدمة الصحة الوطنية أثناء قيامهم بهذا العمل الحاسم".