قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري إن هدف الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لم يقتصر فقط على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، بل أيضاً "منع النظام من السيطرة على كامل الأراضي السورية".

جاء ذلك في مقابلة مطولة نشرتها الصحيفة العبرية "تايمز أوف إسرائيل"، أقرّ فيها المبعوث الذي ترك منصبه الشهر الماضي، بعجز إدارة ترمب عن تحقيق الأهداف المرجوة من حملتها في سوريا.

ولخّص جيفري هذه الأهداف في "ضمان انسحاب كل القوات الإيرانية من البلاد، والقضاء كلياً على تنظيم داعش الإرهابي، وإيجاد حلّ سياسي للنزاع الذي يدخل عامه العاشر".

واستطرد جيفري "لكن ما نجحنا فيه هو إيقاف تقدم الأسد ميدانياً، وإيصال الوضع إلى حالة من الجمود العسكري هناك".

وأكد جيفري أن القوات الأمريكية والتحالف الدولي في سوريا "تمنعان الأسد من اكتساب المزيد من الأراضي"، مضيفاً أن "القوات التركية تقوم بنفس الشيء في الشمال السوري".

ولفت المبعوث الأمريكي السابق إلى أن روسيا وإسرائيل "ورثتا دولة فاشلة في الحضيض، وسوف تضطران إلى التفاوض وتقديم تنازلات للخروج من هذا المستنقع".

وتابع جيفري أن الولايات المتحدة إذا فشلت في التوصل إلى حل وسط يشمل انسحاب إيران من سوريا، فسيتحتم وضع "استراتيجية مؤقتة" لمنعها من الانتصار.