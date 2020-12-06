سياسة
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محكمة مصرية تؤيد قرار التحفظ على أموال قيادات في "المبادرة المصرية"
أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار التحفظ على أموال 3 قيادات في منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الحقوقية، إلا أنها قررت في الوقت ذاته رفض التحفظ على أموال المبادرة ذاتها، حسب إعلام محلي.
محكمة مصرية تؤيد قرار التحفظ على أموال قيادات في "المبادرة المصرية"
جنايات القاهرة تؤيد قرار التحفظ على أموال قيادات في منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" / AA
6 ديسمبر 2020

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تأييد أمر التحفظ على أموال 3 قيادات من منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية)، رغم إخلاء سبيلهم الخميس الماضي.

ووفق إعلام محلي، قررت المحكمة أيضاً رفض التحفظ على أموال المبادرة ذاتها.

ولم تقدم المحكمة حيثيات القرار، غير أن المصادر ذاتها أشارت إلى أنه مرتبط بتحقيقات تجريها السلطات القضائية مع الأعضاء الثلاثة الذين جرى إخلاء سبيلهم الخميس على ذمة التحقيق والصادر بحقهم قرار بالتحفظ قبيل قرار الإخلاء.

والخميس، أعلنت النيابة العامة الإفراج عن 3 من قيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" هم جاسر عبد الرازق، ومحمد بشير، وكريم عنارة، الذين أوقفوا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وذلك بعد "تقنين أوضاع المنظمة"، وفق إعلام محلي.

وحظي توقيف أعضاء المبادرة، بحملة حقوقية دولية واسعة، في مقابل تأكيد السلطات المصرية رفضها التدخل في شؤون بلادها الداخلية.

والسبت، قررت محكمة مصرية، رفع التحفظ عن أموال 20 منظمة وكيان مجتمع مدني، بعد تحقيقات دامت 10 أشهر في قضية مرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان

مصدر:TRT عربي - وكالات
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