سياسة
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متظاهرون يضرمون النار بمقرَّي الحزبين الحاكمين في إقليم شمال العراق
أضرم مئات من المتظاهرين، الأحد، النار في مقري الحزبين الحاكمين في إقليم شمال العراق، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة، وفق شهود عيان.
متظاهرون يضرمون النار بمقرَّي الحزبين الحاكمين في إقليم شمال العراق
الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني هما الحزبان الحاكمان في إقليم شمال العراق منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي
6 ديسمبر 2020

أضرم مئات المتظاهرين، الأحد، النار في مقرَّي الحزبين الحاكمين في إقليم شمال العراق، وفق شهود عيان.

وقال الشهود لوكالة الأناضول إن المئات من المتظاهرين خرجوا في احتجاجات، بمنطقة "بيره مكرون" في محافظة السليمانية، تنديداً بتردي الوضع الاقتصادي وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة.

وأضافوا أن المحتجين قطعوا طرقاً في البداية وحرقوا إطارات سيارات، إلا أن قوات الأمن فرقتهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء.

وبعدها، انتقل المحتجون إلى محاصرة مقري حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم أضرموا فيهما النار، وفق الشهود. وقال أحد الشهود إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

فيما قال ريبين عبد الجليل، وهو أحد المحتجين، في اتصال هاتفي مع الأناضول: "إن الاحتجاجات تأتي لمعالجة سوء الأوضاع الاقتصادية ومحاربة الفساد".

وأضاف أن "الموظفين يدفعون ثمن الخلافات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد".

والاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني هما الحزبان الحاكمان في إقليم شمال العراق منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتشهد مدن وبلدات في السليمانية، منذ الأربعاء، احتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية في الإقليم وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة.

وتكابد حكومة الإقليم لصرف رواتب موظفي الدولة منذ أن أوقفت بغداد صرفها، في أبريل/نيسان الماضي، جراء خلافات بين بغداد وأربيل على إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها إضافة إلى إيرادات المعابر الحدودية.

وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.

وتأتي الاحتجاجات رغم أن حكومة الإقليم أعلنت أنها بدأت منذ الخميس صرف الرواتب المتأخرة منذ شهرين.

ومن سكان العرق البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة، يقدر عدد سكان إقليم شمال العراق بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهرياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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