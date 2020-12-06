سياسة
3 دقيقة قراءة
محكمة فلسطينية تستمع إلى الشهود في ثاني جلساتها لمقاضاة بريطانيا
استمعت محكمة البداية الفلسطينية إلى الشهود في ثاني جلسة تعقدها لمقاضاة الحكومة البريطانية حول "جرائمها في فلسطين وإصدار وعد بلفور". وكانت المحكمة عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أولى جلساتها، حول جرائم جنود بريطانيا في فلسطين بين عامي 1917 و1948.
محكمة فلسطينية تستمع إلى الشهود في ثاني جلساتها لمقاضاة بريطانيا
احتلت بريطانيا فلسطين عام 1917 وسهلت هجرة اليهود إليها وتمكينهم من إقامة دولة إسرائيل في عام 1948 / AA
6 ديسمبر 2020

استمعت محكمة فلسطينية، الأحد، إلى الشهود، في ثاني جلسة تعقدها لمقاضاة الحكومة البريطانية حول "جرائمها في فلسطين وإصدارها وعد بلفور".

وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقدت محكمة البداية بمدينة نابلس (شمال) أولى جلساتها، حول جرائم جنود بريطانيا في فلسطين، إبان احتلالها للبلاد بين عامي 1917و1948، وإصدارها "وعد بلفور"، وما نشأ عنه.

وفي شهادته بالجلسة الثانية، قال عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس (أهلية)، إن نحو 3 آلاف من أفراد عائلته كانون يسكنون في قريته عرب أبو كشك، شمالي يافا".

وأضاف: "كانوا (أفراد عائلته) يزرعون نحو 18 ألف دونم من الحمضيات ويصدّرونه للخارج، وجرى تشتيتهم ضمن منهج سببته الحكومة البريطانية والعصابات الصهيونية".

وتابع: "كان هناك تعاون بين الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية التي ارتكبت انتهاكات".

وبعد الاستماع لعدد من الشهود، أعلن قاضي المحكمة، أن الجلسة المقبلة لاستكمال النظر في القضية ستكون في 10 يناير/كانون الثاني 2021.

وأفادت وكالة الأناضول بأن ممثل بريطانيا غاب عن الجلسة الثانية مثلما فعل في الجلسة الأولى.

وكانت "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني" (جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس "أهلية")، قد قدمت في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا.

من جانبه قال رئيس تجمع الشخصيات الوطنية الفلسطينية منيب رشيد المصري، أحد المساهمين في رفع الدعوى إنه يعتزم التوجه للقضاء البريطاني لرفع قضية تتعلق بـ"الفظائع والجرائم التي ارتكبتها بريطانيا خلال فترة انتدابها (لفلسطين)".

وأضاف خلال جلسة اليوم: "بدأنا المشاورات مع مجموعة من المحامين والحقوقيين في بريطانيا، وخلال الشهر القادم سيعلن عن الفريق القانوني الذي سيمثلنا في بريطانيا".

و"وعد بلفور"، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيداً لإقامة دولة إسرائيل في العام 1948.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us