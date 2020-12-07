سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 ديسمبر/كانون الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 7 ديسمبر/كانون الأول 2020
أنقرة ترى أن حل القضايا الخلافية مع أثينا يجب أن يكون عبر التعاون والحوار / AA
7 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

أنقرة ترى أن حل القضايا الخلافية مع أثينا يجب أن يكون عبر التعاون والحوار، والجامعة العربية تجدد رفضها إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.

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أنقرة: حل القضايا الخلافية مع أثينا يجب أن يكون عبر التعاون والحوار

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الأحد، بأن القضايا الخلافية بين تركيا واليونان لا يمكن حلها عبر طلب المساعدة من الآخرين، بل يجري ذلك عبر الجلوس إلى الطاولة. [TRTعربي]

جاء ذلك في رده على سؤال حول ادعاء الإعلام اليوناني بأن تركيا زادت من أنشطتها العسكرية في بحر إيجة وشرقي المتوسط قبيل قمة الاتحاد الأوروبي. [TRTعربي]

وأوضح أقصوي أن ادعاء الإعلام اليوناني زيادة تركيا لأنشطتها العسكرية في المنطقة المذكورة "غير واقعي". [TRTعربي]

الجامعة العربية تجدد رفضها إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل

جددت جامعة الدول العربية، الأحد، "رفضها المطلق وإدانتها الشديدة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي". [TRTعربي]

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة مرور 3 أعوام على إعلان ترمب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، مدينة القدس كاملة عاصمة لإسرائيل، والمباشرة بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة. [الأناضول]

وبحسب قرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، فإن القدس الشرقية، حيث يوجد المسجد الأقصى، هي مدينة عربية فلسطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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