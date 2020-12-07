سياسة
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متجاهلة الانتقادات الدولية.. إسرائيل تنوي بناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس
تخطط السلطات الإسرائيلية لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة عطروت شمالي القدس المحتلة، وذلك قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه بشكل رسمي.
متجاهلة الانتقادات الدولية.. إسرائيل تنوي بناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس
إسرائيل تسابق الزمن لبناء مزيد من المستوطنات قبل تسلم بايدن / AFP
7 ديسمبر 2020

تعتزم السلطات الإسرائيلية بناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عطروت" الصناعية شمالي القدس المحتلة.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أن هناك تقدماً طرأ في مخطط المشروع الاستيطاني لبناء أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية في "عطروت".

وحسب القناة، فإن إسرائيل تنوي تجاهل الانتقادات الدولية بشأن البناء الاستيطاني، وستعمل على استكمال خطوات البناء قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأشارت إلى أن التقدم في المخطط جاء بعد اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة الأخير إلى إسرائيل، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية طرح مناقصة بناء 1257وحدة استيطانية جديدة في حي "جفعات هماتوس" بالقدس الشرقية.

وتقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضاعف خلال فترة السنوات الأربع الماضية في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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