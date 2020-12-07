ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قياسي خلال 24 ساعة لليوم الثالث على التوالي، في تفشٍّ واسع للوباء، في حين ينتظر العالم حملات التلقيح التي سبق أن انطلقت في روسيا ويُتوقَع أن تبدأ الثلاثاء في المملكة المتحدة.

وسجّلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم، نحو 230 ألف إصابة جديدة و2527 وفاة على صلة بكورونا خلال 24 ساعة يوم السبت، وفقاً لحصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وعلى مدى أسبوعين سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم، بشكل مماثل لما كان عليه الوضع في ذروة الموجة الأولى للوباء، في حين أحصت خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 2500 وفاة في اليوم وهو رقم غير مسبوق.

وفي لقاء انتخابي جديد لدونالد ترمب لم يلتزم غالبية المشاركين فيه التوصيات الصحية، نبّهت السلطات الصحية إلى ضرورة التزام التدابير الوقائية، وأوصت بـ"الاستخدام الشامل" للكمامة لأن "الولايات المتحدة دخلت مرحلة تفشٍّ عالي المستوى للعدوى".

وقال المدير السابق لوكالة الأدوية سكوت غوتلييب، الأحد: إن "المستقبل قاتم خلال الأسابيع الستة المقبلة"، متوقعاً بلوغ عدد الوفيات 400 ألف بحلول أواخر يناير/كانون الثاني.

ومنذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني سُجلّت أكثر من 10 آلاف وفاة يومياً في العالم، وهي نسبة وفاة غير مسبوقة.

وتزامناً مع وصول الوباء إلى ذروته الثانية بدأت السبت عمليات التلقيح في روسيا.

وبدأ إعطاء لقاح "سبوتنيك - في" الروسي في موسكو للعاملين الاجتماعيين والطواقم الطبية والمدرّسين في أكثر من 70 مركزاً افتُتحت لهذا الغرض في العاصمة.

ويفترض أن تبدأ بريطانيا، البلد الذي يسجل أكبر عدد وفيات في أوروبا، توزيع اللقاحات يوم الثلاثاء.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: إن "الأولوية ستكون للأكثر ضعفاً ومن تفوق أعمارهم 80 عاماً، ولطواقم دور الرعاية والعاملين في الخدمات الصحية العامة".

وذكرت صحف بريطانية أن الملكة اليزابيث الثانية البالغة 94 عاماً وزوجها الأمير فيليب البالغ 99 عاماً سيتلقيان لقاح فايزر-بيونتيك قريباً.

كما أفادت صحيفة "مايل أون صنداي" أنهما سيعلنان الأمر عندما يتلقيان اللقاح "لتشجيع مزيد من الأشخاص على تلقيه"، وسط مخاوف من احتمال تأثير الناشطين المناهضين للقاحات على حماسة السكان حيال التطعيم.

والولايات المتحدة كانت أول بلد يعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك.

وذكرت كل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا أنها ستبدأ اعتباراً من يناير/كانون الثاني تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك 51 لقاحاً مرشحاً يتم اختبارها حالياً على البشر، وصل 13 منها إلى مرحلة الاختبارات الأخيرة واسعة النطاق.

في هذه الأثناء، تشهد إيطاليا ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بعدما تمكّنت في وقت سابق من احتواء الفيروس عبر فرض إغلاق مشدد.

وخُففت القيود نسبياً الأحد في عدد من المناطق، بفعل تراجع الضغط على المستشفيات والاستقرار في عدد الإصابات الجديدة.

وأحصت إيطاليا، أول بلد أوروبي تضربه الموجة الأولى بقوة، أكثر من 60 ألف وفاة بكورونا، وأكثر من 1.7 مليون إصابة، بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت الأحد.

وفي آسيا رفعت كوريا الجنوبية درجة التأهّب إلى ثاني أعلى مستوى في سيول والمناطق المحيطة بها الأحد، في وقت تسعى السلطات لاحتواء تفشٍّ جديد للوباء.

وبينما تمكّنت البلاد من احتواء الفيروس بدرجة كبيرة عبر اتباعها نهج تعقّب المصابين والمخالطين وإجراء الفحوص، ارتفع عدد الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة من مئة يومياً إلى أكثر من 500.

وأعلنت كوريا الجنوبية 631 إصابة جديدة الأحد، في حصيلة هي الأعلى منذ تسعة أشهر، سجّل معظمها في منطقة سيول ومحيطها، وفق وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا.

في جنوب شرق ألمانيا، تقوم بافاريا اعتباراً من الأربعاء بتشديد القيود السارية، بحيث تعيد فرض حظر تجول في المناطق التي تنتقل فيها العدوى بشكل سريع، وستغلق بعض المدارس، لأن "الوضع سيئ للأسف"، وفق ما أكد رئيس حكومة الولاية ماركوس سودر.

وتستعد دول أخرى لفرض قيود جديدة خلال موسم العطلات، فسويسرا ستحظر التجمّعات في الشوارع للاحتفال بعيد الميلاد، في حين ألغت مدريد معظم فعاليات الاحتفال بعيد رأس السنة التي كانت تقام وسط العاصمة.

وبينما بدأت موجة الفيروس الثانية في البرتغال بالتراجع، أعلنت السلطات أنها قررت الاستمرار في فرض القيود ليتسنى تخفيفها خلال فترة الأعياد.

في تونس جرى تمديد حظر التجول الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول للحد من تفشي وباء كوفيد-19 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول في كل أنحاء البلاد.

ويبقى محظوراً التنقل بين الساعة 20.00 والخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع.

وأودى وباء كورونا بأكثر من مليون و529 ألفاً و324 شخصاً وأصاب أكثر من 66 مليوناً و498 ألفاً و750 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين العام الماضي، بحسب تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.