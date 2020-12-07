دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في التخلص من العمى الاستراتيجي بشرق المتوسط.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ورشة عمل بخصوص شرق المتوسط، نظمتها جامعة أكدنيز بولاية أنطاليا بالتعاون مع مجلس الجامعات الدولي.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "على الاتحاد الأوروبي أن يتخلص بسرعة من العمى الاستراتيجي، وألّا يتصرف حيال شرق المتوسط حسب أهواء اليونان وإدارة جنوب قبرص"، موضحاً أن تركيا التي تمتلك أطول شريط ساحلي على البحر المتوسط لا يمكنها أن تكتفي بمقعد المتفرج على تطورات المنطقة.

وأضاف أن بلاده ذكرت بكل وضوح أنها لن تعترف بالمخططات والخرائط الرامية إلى حبسها في سواحل أنطاليا.

وأشار إلى أن تركيا لا تسعى للتصعيد في شرق المتوسط، بل تعمل على حل الخلافات بالتعاون وبشكل عادل.

وتابع قائلاً: "لا نسعى لاغتصاب حقوق أحد، ونقف بصمود في وجه عقليات القرصنة التي تحاول استغلال حقوقنا".

وأردف: "حل قضايا البحر المتوسط لا يكون بإقصاء بعضنا، وإنما بجمع كل الفاعلين في المنطقة على طاولة المفاوضات" .

وأكد بأن مقترح بلاده حول تنظيم مؤتمر تشارك فيه جميع البلدان المطلة على المتوسط، بما في ذلك قبرص التركية، ما يزال قائماً.