أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن بلاده تُقدّم مزايا كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بدائل لشبكة الإنتاج القائمة في القارة الآسيوية.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في قمة الاستثمارات الدولية التي تنظمها جمعية المستثمرين الدوليين في إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا والبالغة قيمتها 220 مليار دولار منذ 2002 تظهر مدى ثقة المستثمرين الأجانب في بلاده.

وتابع "ارتقينا 27 مرتبة خلال السنتين الماضيتين فقط في ترتيب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي".

وأضاف أن الاقتصاد التركي يتعافى بنجاح خلال فترة كورونا، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول ركوداً اقتصادياً.

وأردف "أطلقنا حملة إصلاح جديدة في القانون والديمقراطية والاقتصاد، نريد إدارة العملية على أوسع نطاق وبتوافق شامل دون إقصاء أحد".

واستطرد "نقول لجميع المستثمرين الأجانب: تعالوا إلى تركيا وشاهدوا كرم الضيافة لدينا’".

وأكد أن النمو القوي الذي حقّقه الاقتصاد التركي في الربع الثالث من 2020، مؤشر على النجاحات التي حققتها تركيا خلال فترة الوباء.

وقال الرئيس التركي أيضاً: "سنحسن المناخ الاستثماري في البلاد أكثر من خلال الإصلاحات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة".