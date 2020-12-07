سياسة
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دعوات للتظاهر في فرنسا احتجاجاً على الشراكة بين نظامي ماكرون والسيسي
منظمات حقوقية تدعو إلى تنظيم احتجاجات واسعة أمام البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، احتجاجاً على "الشراكة الاستراتيجية" بين فرنسا ومصر، بسبب استمرار نظام السيسي في سحق المعارضة.
دعوات للتظاهر في فرنسا احتجاجاً على الشراكة بين نظامي ماكرون والسيسي
حقوقيون يطالبون ماكرون باتخاذ إجراءات صارمة تجاه نظام السيسي والانتقال من مرحلة "الكلام إلى الأفعال" / Reuters
7 ديسمبر 2020

دعت 20 منظمة حقوقية غير حكومية في فرنسا، الاثنين، إلى تنظيم احتجاجات واسعة الثلاثاء أمام مقر البرلمان الفرنسي، احتجاجاً على ما أسمته "الشراكة الاستراتيجية" بين باريس والقاهرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا الأحد وتستمر ثلاثة أيام، بعد نحو عامين من لقاء جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة، واختلفا آنذاك حول أوضاع قضايا حقوق الإنسان.

و ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الاثنين، أنّ الاحتجاجات "ستعقد عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ) أمام مقر البرلمان في العاصمة باريس، رفضاً للشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بذريعة مكافحة الإرهاب".

وأضافت الصحيفة أنّ نظام السيسي "يسيء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل القضاء على العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان وقمع المعارضة السلمية".

كما نقلت "لوموند" عن أنطوان مادلين، أحد مسؤولي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قوله: "نحن مندهشون من أن فرنسا تفرش السجادة الحمراء لديكتاتور بينما يوجد أكثر من 60 ألف سجين رأي في مصر اليوم".

وفي 27 يناير/كانون الثاني 2019 ، أعرب مادلين عن أسفه لعدم تطور الوضع "في الاتجاه الصحيح" بمصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لافتاً إلى سجن "مدونين وصحفيين ونشطاء حقوقيين".

لكن هذا الانتقاد الفرنسي لم يؤثر على العلاقة بين القاهرة وباريس، ما حفّز المدافعين عن حقوق الإنسان على استمرار مطالبة نظام ماكرون باتخاذ إجراءات صارمة تجاه نظام السيسي، و الانتقال من مرحلة "الكلام إلى الأفعال".

ويطالب الحقوقيون بأن تشترط باريس الإفراج عن السجناء السياسيين مقابل استمرار دعمها العسكري والأمني لمصر.

يشار إلى أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو في عام 2017، حسب الصحيفة الفرنسية.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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