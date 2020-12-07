سياسة
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أنقرة تؤكد رغبتها في الحوار مع اليونان حول شرق المتوسط
أكد وزير الخارجية التركي، أن أنقرة ترغب في الحوار مع اليونان لحلّ الخلافات القائمة شرق المتوسط، وأضاف أن اليونان واصلت استفزازاتها رغم جميع مبادرات حسن النية التي أظهرتها تركيا خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك سحب سفن التنقيب من شرق المتوسط.
أنقرة تؤكد رغبتها في الحوار مع اليونان حول شرق المتوسط
أنقرة تؤكد رغبتها في الحوار مع اليونان حول شرق المتوسط / AA
7 ديسمبر 2020

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن أنقرة ترغب في الحوار مع اليونان لحل الخلافات القائمة شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمة له لدى مشاركته الاثنين، في ورشة عمل بخصوص شرق المتوسط، نظمتها جامعة "أقدنيز" بولاية أنطاليا، بالتعاون مع مجلس الجامعات الدولي.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا دعت اليونان قبل أشهر لإطلاق محادثات رسمية بشأن خلافات شرق المتوسط، إلا أن أثينا سارعت إلى عقد اتفاقية مع مصر.

وأضاف أن اليونان واصلت استفزازاتها رغم جميع مبادرات حسن النية التي أظهرتها تركيا خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك سحب سفن التنقيب من شرق المتوسط.

وتابع: "اليونان قالت إنها لن تدخل محادثات مع تركيا ما دامت سفينة أوروتش رئيس تواصل فاعليات التنقيب شرق المتوسط، وعندما سحبنا السفينة بدأت أثينا ابتداع حجج أخرى للهرب من طاولة الحوار".

وشدّد وزير الخارجية على ضرورة أن يوقف الاتحاد الأوروبي الدعم غير المشروط لليونان وإدارة جنوب قبرص، وأنه ينبغي له تبنّي موقف وسيط عادل في المنطقة.

وأردف: "الاتحاد الأوروبي يدّعي أنه يدافع عن القانون الدولي، في حين يوفّر في الوقت ذاته الدعم لمطالب اليونان غير المحقّة، هذا الأمر لا يصحّ".

وجدّد جاوش أوغلو تأكيده أن تركيا ترغب في خلق أجندة إيجابية مع كل دول المنطقة، بما في ذلك اليونان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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