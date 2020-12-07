سياسة
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الخارجية الليبية تتهم دولاً بتأجيج الوضع شرقي المتوسط لاعتبارات انتقامية
أعرب وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة عن ترحيبه باقتراح تركيا عقد مؤتمر دولي للبلدان المعنية بمناقشة الخلافات القائمة حول البحر المتوسط، كما اتهم بعض الدول بـ"تأجيج الوضع لاعتبارات سياسية وانتقامية"، وحذّر من الانزلاق إلى "صدامات واشتباكات".
الخارجية الليبية تتهم دولاً بتأجيج الوضع شرقي المتوسط لاعتبارات انتقامية
سيالة أكّد أن المذكرة البحرية الليبية-التركية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمسّ بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين / AA
7 ديسمبر 2020

أشاد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة الاثنين، باقتراح تركيا عقد مؤتمر دولي لجميع البلدان المعنية بمناقشة مشكلات البحر المتوسط، متهماً بعض الدول بـ"تأجيج الوضع لاعتبارات سياسية وانتقامية"، محذراً من الانزلاق إلى "صدامات واشتباكات".

وخلال لقاء مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو في أنطاليا جنوبي تركيا، قال سيالة إن "البحر الأبيض المتوسط يمثل أولوية للسياسات الدولية والإقليمية، ويشكل قاعدة مركزية للتنافس، بل والنزاع في بعض الأحيان"، وفق موقع الخارجية الليبية.

وأضاف سيالة أن "توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا (في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019)، جاء في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ودولية وتم إيداعها وقبولها كإحدى وثائق الأمم المتحدة".

وشدّد الوزير الليبي على أن "المذكرة البحرية الليبية-التركية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمسّ بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين".

وفي ذات الإطار نوه بأن "بعض الدول انتقد وشكّك في شرعية الاتفاقية وسارع إلى توقيع اتفاقيات مماثلة وإقامة تحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف مثل منتدى شرق المتوسط للغاز، لكنها في الواقع لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية".

وحذّر سيالة من أن "التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وما يشهده حالياً من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة، تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات المنطقة في غنى عنها، وتدق ناقوس الخطر بضرورة معالجة هذه المشكلات في أسرع وقت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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