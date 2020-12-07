سياسة
3 دقيقة قراءة
عضو بالأسرة الحاكمة في الإمارات يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي مثير للجدل
أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الإمارات، اشترى نصف أسهم نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي لكرة القدم، المعروف عن مشجعيه عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين، ورفضهم رؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.
عضو بالأسرة الحاكمة في الإمارات يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي مثير للجدل
أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الإمارات يشتري 50% من أسهم نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي لكرة القدم / مواقع التواصل
7 ديسمبر 2020

اشترى شيخ إماراتي من الأسرة الحاكمة مساء الاثنين، 50% من أسهم نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي لكرة القدم، حسب قناة عبرية.

ووقّع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان على عقد يلتزم بموجبه استثمار 300 مليون شيكل (نحو 91.7 مليون دولار) في النادي، خلال السنوات العشر المقبلة، وفق قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية).

ويقتصر نشاط النادي على كرة القدم، ويلعب في دوري الدرجة الأولى.

ونقلت القناة عن مقربين من بن خليفة، أن إيلي أوحنا سيظلّ رئيساً للنادي، فيما سيتولى محمد نجل الشيخ الإماراتي منصب نائب الرئيس.

ومنذ أيام يزور مالك النادي الإسرائيلي موشى هوجيج، ورئيسه أوحنا، العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ووصف النادي في بيانٍ توقيعَ العقد بـ"التاريخي".

وأضاف: "ستُستخدم الأموال التي ستدخل خزينة النادي في الاستثمار بالبنية التحتية والشباب وشراء لاعبين"، وتابع: "سيُشكَّل مجلس إدارة جديد للمجموعة يضمّ أيضاً محمد نجل الشيخ حمد بن خليفة، ليكون ممثلاً له في كل ما يتعلق بالنادي".

وكان مشجعو الفريق الإسرائيلي خطّوا الثلاثاء على السور الخارجي لملعب النادي في مدينة القدس المحتلة، عبارات مسيئة للنبي محمد والعرب، ورافضة لبيع حصة من أسهمه للأسرة المالكة الإماراتية، وفق موقع "sport1" التابع لصحيفة معاريف الإسرائيلية.

ونادي "بيتار القدس" لكرة القدم أحد أكبر أندية القدس، ويُعرف عن مشجعيه عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين، ورفضهم رؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.

ومن المواقف العنصرية الفجة لرابطة مشجعي الفريق، مطالبتهم إدارة النادي في يونيو/حزيران 2019، بالعدول عن ضمّ اللاعب النيجيري محمد علي، بسبب اسمه.

وبوتيرة متسارعة، وقّعت الإمارات وإسرائيل خلال نحو ثلاثة أشهر، اتفاقيات في المجالات كافة تقريباً، ومنها الرياضة والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والسياحة.

وكانت إسرائيل والإمارات وقّعتا منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي وفلسطيني واسع، في ظل استمرار احتلال إسرائيل أراضي عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us