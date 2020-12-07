اشترى شيخ إماراتي من الأسرة الحاكمة مساء الاثنين، 50% من أسهم نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي لكرة القدم، حسب قناة عبرية.

ووقّع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان على عقد يلتزم بموجبه استثمار 300 مليون شيكل (نحو 91.7 مليون دولار) في النادي، خلال السنوات العشر المقبلة، وفق قناة "كان" الإسرائيلية (رسمية).

ويقتصر نشاط النادي على كرة القدم، ويلعب في دوري الدرجة الأولى.

ونقلت القناة عن مقربين من بن خليفة، أن إيلي أوحنا سيظلّ رئيساً للنادي، فيما سيتولى محمد نجل الشيخ الإماراتي منصب نائب الرئيس.

ومنذ أيام يزور مالك النادي الإسرائيلي موشى هوجيج، ورئيسه أوحنا، العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ووصف النادي في بيانٍ توقيعَ العقد بـ"التاريخي".

وأضاف: "ستُستخدم الأموال التي ستدخل خزينة النادي في الاستثمار بالبنية التحتية والشباب وشراء لاعبين"، وتابع: "سيُشكَّل مجلس إدارة جديد للمجموعة يضمّ أيضاً محمد نجل الشيخ حمد بن خليفة، ليكون ممثلاً له في كل ما يتعلق بالنادي".

وكان مشجعو الفريق الإسرائيلي خطّوا الثلاثاء على السور الخارجي لملعب النادي في مدينة القدس المحتلة، عبارات مسيئة للنبي محمد والعرب، ورافضة لبيع حصة من أسهمه للأسرة المالكة الإماراتية، وفق موقع "sport1" التابع لصحيفة معاريف الإسرائيلية.

ونادي "بيتار القدس" لكرة القدم أحد أكبر أندية القدس، ويُعرف عن مشجعيه عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين، ورفضهم رؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.

ومن المواقف العنصرية الفجة لرابطة مشجعي الفريق، مطالبتهم إدارة النادي في يونيو/حزيران 2019، بالعدول عن ضمّ اللاعب النيجيري محمد علي، بسبب اسمه.

وبوتيرة متسارعة، وقّعت الإمارات وإسرائيل خلال نحو ثلاثة أشهر، اتفاقيات في المجالات كافة تقريباً، ومنها الرياضة والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والسياحة.

وكانت إسرائيل والإمارات وقّعتا منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي وفلسطيني واسع، في ظل استمرار احتلال إسرائيل أراضي عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.‎