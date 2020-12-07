اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الانتخابات الرئاسية الأخيرة مزورة، و"عاراً على البلاد"، وتشبه تلك التي تُجرى في بلدان العالم الثالث.

جاء ذلك في تصريح صحفي لترمب الاثنين في البيت الأبيض، إثر تقديمه "قلادة الحرية" للمصارع الأمريكي دان جابل.

وقال ترمب: "الانتخابات كانت مزورة، عندما تنظر إلى عديد من الولايات سترى أنها مزورة بالكامل".

وأضاف: "هذا عار على بلدنا، صرنا مثل دولة من العالم الثالث".

وأوضح ترمب، الذي يصر على ادعائه أنه "فاز في الانتخابات" الأمريكية، التي أُجريَت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن "الكل يعرف ذلك"، في إشارة إلى فوزه.

وعندما سُئل عن الحالة الصحية لمحاميه رودي غولياني، الذي أصيب بفيروس كورونا، قال ترمب إنه تواصل معه هاتفياً صباح اليوم، واصفًا حالته بالجيدة.

والخميس نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) عن ترمب قوله إن "هناك أدلة على حدوث تزوير في انتخابات الرئاسة".

ويُصِرّ ترمب على عدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية، ورفض الاعتراف بفوز منافسه بايدن، مدّعياً وقوع تزوير، متهِماً الديمقراطيين بالتلاعب الواضح بالأصوات البريدية.

وفاز بايدن بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً لترمب، متجاوزاً العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتاً على الأقلّ.