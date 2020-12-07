رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد أن أجرى الزعيمان محادثات في قصر الإليزيه، ربط مبيعات الأسلحة للنظام المصري بحالة حقوق الإنسان في البلاد.

ماكرون قال إن "مبيعات الأسلحة للنظام المصري لن تكون مشروطة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر"، وعزا ذلك إلى أنه لا يرغب في إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة.

تصريحات ماكرون تجاهلت ما طالبت به منظمات حقوقية وما تتداوله الصحافة الفرنسية، فقد أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية الاثنين، أن نظام السيسي "يسيء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل القضاء على العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان وقمع المعارضة السلمية في البلاد".

دعوة ماكرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة فرنسا، واستقباله بقرع الطبول وعرض الخيالة وسط باريس، جاءت في توقيت تواجه فيه فرنسا أزمات على عدة صعد، ورغم المعارضة التي أبدتها منظمات حقوقية عدة لاستقبال السيسي في باريس، فإن المصالح والصفقات بدت فوق كل الاعتبارات.

بدا أن الرئيسين متناغمان في كثير من الملفات، فقد وجه ماكرون الشكر إلى السيسي الذي يرأس "بلداً عربياً وإسلامياً مهماً جداً" كما قال، على زيارته لباريس بعد "حملة الكراهية" ضد فرنسا في العالم الإسلامي.

وفي حين ضرب الرئيس المصري بغضب ملايين المسلمين حول العالم عرض الحائط بزيارته فرنسا ولقائه ماكرون بعد تصريحاته المسيئة للإسلام وللنبي الكريم، أشاد الرئيس الفرنسي "بالعلاقات الاستثنائية والودية" بين البلدين، قائلاً إن فرنسا ومصر "متّحدتان" لبناء "حيز لا مكان فيه لأحكام الموت وخطابات الكراهية عندما يُعبَّر ببساطة عن الحريات".

فرنسا كانت عرضة في الفترة الأخيرة لحملة مقاطعة شرسة وتظاهرات في العالم الإسلامي، بعدما دافع ماكرون عن حرية نشر رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد، إضافة إلى تصريحات أخرى أساء فيها للإسلام، معتبراً إياه ديناً "يمرّ بأزمة".

السلاح أولاً

يبدو أن صفقات ومنافع متبادلة، هي ما يحكم العلاقة بين مصر وفرنسا، ويأتي في مقدمة هذه المصالح مبيعات الأسلحة الفرنسية للنظام المصري.

فمنذ عزل الجيش المصري لأول رئيس مدنى منتخَب، الرئيس الراحل محمد مرسي، عام 2013 من السلطة، وتولّي عبد الفتاح السيسي الحكم في السنة التالية، تنامت العلاقات المصرية الفرنسية بشكل لافت.

وبين عامَي 2013 و2017 كانت فرنسا المورّد الرئيسي للسلاح إلى مصر، وتتقدم فرنسا على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة للقاهرة، إذ باعتها ما قيمته 1.4 مليار يورو في عام 2017، وفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

من جانبها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات إلى المؤسسات التي تخدم الشعب مباشرةً.

جاء ذلك في بيان للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، معلقاً على زيارة الرئيس المصري إلى فرنسا، التي بدأت الأحد.

وقال روث: "لعب السيسي بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر نفسه حصناً ضد الإرهاب والهجرة، وصديقاً لإسرائيل، ومشترياً غزيراً للأسلحة".

وأضاف: "قبلت الحكومات الأوروبية تلك الصفقة القذرة، على حساب حقوق وحريات الشعب المصري، وشجّع ذلك السيسي على إسكات الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد".

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شراكة في دعم الانقلابي حفتر

الرئيس الفرنسي قال عقب استقباله السيسي إنهما متفقان بشأن ملفات المنطقة، وأيضاً المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أكد الأحد، أن القضية الليبية من القضايا المحورية محل النقاش بين الرئيسين، مشيراً إلى وجود شبه تطابق في مواقف البلدين.

مجلة "لوبوان" الفرنسية قالت إن فرنسا لا تزال متحالفة مع المعسكر الإماراتي، الراعي الرئيسي للجنرال السيسي في مصر والجنرال خليفة حفتر في ليبيا.

وأضافت أنه على الرغم من “انسجام الموقف” الفرنسي-المصري المعلن في ما يتعلق بالأزمات الإقليمية، فإن دعوة الرئيس السيسي إلى باريس ليست واضحة، مشيرة إلى أن الإليزيه أضفى الطابع الرسمي على الزيارة قبل أربعة أيام فقط، خشية احتجاج المنظمات غير الحكومية والمعارضة، في حين كانت السلطة التنفيذية الفرنسية تستعدّ لها منذ عدة أسابيع. والسبب أن هذه الزيارة تأتي في ذروة تصعيد قمعي و”وهيجان في حالات الإعدام’’ في مصر، حسب تعبير منظمة العفو الدولية.

زيارة على وقع احتجاجات

تترافق زيارة السيسي فرنسا التي تستمر لثلاثة أيام، مع انتقادات حقوقية متصاعدة، إذ دعت 20 منظمة غير حكومية في فرنسا، إلى تنظيم احتجاجات واسعة الثلاثاء، أمام مقر البرلمان الفرنسي، رفضاً لما سمّته "الشراكة الاستراتيجية" بين باريس والقاهرة.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية الاثنين، أنّ الاحتجاجات "ستُعقَد عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، أمام مقر البرلمان في العاصمة باريس، رفضاً للشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بذريعة مكافحة الإرهاب".

كما نقلت الصحيفة عن أنطوان مادلين، أحد مسؤولي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، قوله: "نحن مدهوشون من أن فرنسا تبسط السجادة الحمراء لديكتاتور، فيما يقبع أكثر من 60 ألف سجين رأي في مصر اليوم".