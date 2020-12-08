سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 ديسمبر/كانون الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 8 ديسمبر/كانون الأول 2020
سيالة أكّد أن المذكرة البحرية الليبية التركية ليست موجهة ضد أي دولة، ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين / AA
8 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

الخارجية الليبية تتهم دولاً بتأجيج الوضع شرقي المتوسط لاعتبارات انتقامية، وماكرون يؤكد أن مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

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الخارجية الليبية تتهم دولاً بتأجيج الوضع شرقي المتوسط لاعتبارات انتقامية

أشاد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة الاثنين، باقتراح تركيا عقد مؤتمر دولي لجميع البلدان المعنية بمناقشة مشكلات البحر المتوسط، متهماً بعض الدول بـ"تأجيج الوضع لاعتبارات سياسية وانتقامية"، محذراً من الانزلاق إلى "صدامات واشتباكات". [TRTعربي]

وخلال لقاء بنظيره التركي مولود جاوش أوغلو في أنطاليا جنوبي تركيا، قال سيالة: إن "البحر الأبيض المتوسط يمثل أولوية للسياسات الدولية والإقليمية، ويشكل قاعدة مركزية للتنافس، بل والنزاع في بعض الأحيان"، وفق موقع الخارجية الليبية. [TRTعربي]

ماكرون: مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان هناك، وعزا ذلك إلى أنه لا يرغب "في إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة". [TRTعربي]

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن أجرى الزعيمان محادثات في قصر الإليزيه: "لن أربط مسائل الدفاع والتعاون الاقتصادي بهذه الخلافات (بشأن حقوق الإنسان)". [TRTعربي]

وأضاف: "الأفضل أن يكون لدينا سياسة تدعو إلى الحوار بدلاً من المقاطعة التي لن يكون من شأنها سوى تقليل فاعلية شريك لنا في محاربة الإرهاب". [TRTعربي]

وتزامنت زيارة الرئيس المصري مع دعوات أطلقتها 20 منظمة حقوقية غير حكومية في فرنسا لتنظيم احتجاجات واسعة أمام مقر البرلمان، اعتراضاً على ما سمّته "الشراكة الاستراتيجية" بين باريس والقاهرة. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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