سياسة
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واشنطن تصنف السعودية وإيران ودولاً أخرى على لائحة "انتهاك الحريات الدينية"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي إدراج السعودية و9 دول أخرى على لائحة الدول المثيرة للقلق بما يتعلق بالحريات الدينية، مشيراً إلى أن هذه الدول تمارس "انتهاكات منهجية ومستمرة وخطيرة للحريات الدينية".
واشنطن تصنف السعودية وإيران ودولاً أخرى على لائحة "انتهاك الحريات الدينية"
بومبيو: إدراج هذه الدول على اللائحة جرى لارتكابها انتهاكات منهجية ومستمرة وخطيرة للحريات الدينية / Reuters
8 ديسمبر 2020

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، المملكة العربية السعودية و9 دول أخرى في لائحة "الدول المثيرة للقلق" في ما يتعلق بملف الحريات الدينية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر: "اللائحة تشمل أيضاً باكستان وكوريا الشمالية وتركمانستان وطاجكستان وبورما وإرتريا وإيران ونيجيريا".

وأشار إلى أن إدراج هذه الدول على اللائحة جرى لأنها "دول مثيرة للقلق بموجب تصنيف قانون الحرية الدينية الدولية الصادر عام 1998 لارتكابها انتهاكات منهجية ومستمرة وخطيرة للحريات الدينية".

وأضاف: "لا ينبغي السماح لأي دولة أو كيان بملاحقة الأشخاص دون عقاب بسبب معتقداتهم. تُظهر هذه التصنيفات السنوية أنه عندما يتم مهاجمة الحرية الدينية، سوف نتحرك".

وقال إن الولايات المتحدة "اتخذت هذه الإجراءات للدفاع عن أولئك الذين يريدون ببساطة ممارسة هذه الحرية الأساسية".

ووفق تقرير الحريات الدينية، وضعت الخارجية الأمريكية جزر القمر وكوبا ونيكاراغوا وروسيا على قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في "الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية" أو تغاضت عنها.

وأدرجت كذلك "حركة الشباب" وتنظيم "القاعدة" و"بوكو حرام" و"تحرير الشام" والحوثيين و"داعش" و"داعش في الصحراء الكبرى" و"داعش في غرب إفريقيا" و"جماعة نصر الإسلام والمسلمين" و"طالبان" كـ"كيانات ذات اهتمام خاص أو قلق خاص".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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