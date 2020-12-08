سياسة
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"صفقات قذرة".. رايتس ووتش تدعو أوروبا إلى وقف بيع السلاح لمصر
قالت هيومن رايتس ووتش إن السيسي لعب بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر نفسه أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشترٍ غزير للأسلحة، مشيرة إلى أن الحكومات الأوروبية قبلت تلك "الصفقة القذرة" على حساب حقوق الشعب المصري وحرياته.
"صفقات قذرة".. رايتس ووتش تدعو أوروبا إلى وقف بيع السلاح لمصر
كينيث روث: حان الوقت لاتباع نهج جديد، حيث يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر / AFP
8 ديسمبر 2020

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات للمؤسسات التي تخدم الشعب بشكل مباشر.

جاء ذلك في بيان للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، معلقاً على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، التي بدأت الأحد، وسط انتقادات حقوقية متصاعدة.

وقال روث: "لعب السيسي بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر نفسه أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشترٍ غزير للأسلحة".

وأضاف: "قبلت الحكومات الأوروبية تلك الصفقة القذرة، على حساب حقوق وحريات الشعب المصري، وشجع ذلك السيسي على إسكات الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد".

وتعليقاً على رفض القاهرة "تدخلات الخارج" في شؤونها، تابع روث: "يوحي موقف مصر بجهود جذرية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، عندما كانت الحكومات لا تزال تعتبر حقوق الإنسان شأناً داخلياً".

وشدد على أنه "حان الوقت لاتباع نهج جديد، حيث يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات إلى المؤسسات التي تخدم الشعب المصري بشكل مباشر".

وتتقدم فرنسا حالياً على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، إذ باعت للقاهرة ما قيمته 1.4 مليار يورو في عام 2017، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفي وقت سابق الاثنين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مع السيسي: إن "مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين وضع حقوق الإنسان".

في حين قال السيسي، خلال المؤتمر، إن منظمات المجتمع المدني "مهمة جداً"، نافياً أن يكون من "القادة العنيفين الشرسين المستبدين"، على خلفية انتقادات حقوقية دولية واسعة.

ودعا روث في بيانه إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين بالقاهرة، الذين "يديرون القمع"، وطالب بـ"زيادة الخطوات الدولية التي تتصدى لاتهامات جسيمة بانتهاك حقوق الإنسان بمصر".

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة أكدت مراراً حرصها على التزام القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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