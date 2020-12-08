سياسة
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نيوزيلندا.. الشرطة تواجه اتهامات بالتقاعس بعد مذبحة المسجدين
أظهرت نتائج تحقيق في مذبحة مسجدي كرايستشيرش أن الشرطة في نيوزيلاندا تقاعست عن إجراء عمليات تفتيش مناسبة على تراخيص الأسلحة النارية، وأن وكالات الأمن تركز فقط تقريباً على التهديد من "مخاطر الإسلاميين".
نيوزيلندا.. الشرطة تواجه اتهامات بالتقاعس بعد مذبحة المسجدين
جانب من تأبين ضحايا هجوم نيوزيلاندا الإرهابي / AP
8 ديسمبر 2020

ذكر تقرير حول مذبحة مسجدي كرايستشيرش العام الماضي أن وكالات الأمن في نيوزيلندا كانت تركز فقط على التهديد من مخاطر "الإسلاميين"، وأن الشرطة تقاعست عن إجراء عمليات تفتيش مناسبة على تراخيص الأسلحة النارية.

وفي التقرير الذي نشرته وسائل إعلام الثلاثاء، انتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة كذلك على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت، الذي أصدر بياناً عنصرياً قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم، وتصويره إطلاق النار في بث حي على فيسبوك.

لكن لجنة التحقيق الملكية قالت إنه على الرغم من أوجه القصور، لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها أن تنبهها إلى الهجوم الوشيك للمتعصب للعرق الأبيض، الذي قتل 51 من المصلين في مسجدين في كرايستشيرش يوم 15 مارس/آذار 2019.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان بعد نشر التقرير: "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم، لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد، وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.

ومنتصف مارس/آذار 2019 استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، ما أسفر عن مقتل 51 مصلياً، وإصابة مثلهم في الواقعة التي أثارت تنديداً تركيا ودولياً وإسلامياً واسعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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