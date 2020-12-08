ذكر تقرير حول مذبحة مسجدي كرايستشيرش العام الماضي أن وكالات الأمن في نيوزيلندا كانت تركز فقط على التهديد من مخاطر "الإسلاميين"، وأن الشرطة تقاعست عن إجراء عمليات تفتيش مناسبة على تراخيص الأسلحة النارية.

وفي التقرير الذي نشرته وسائل إعلام الثلاثاء، انتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة كذلك على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت، الذي أصدر بياناً عنصرياً قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم، وتصويره إطلاق النار في بث حي على فيسبوك.

لكن لجنة التحقيق الملكية قالت إنه على الرغم من أوجه القصور، لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها أن تنبهها إلى الهجوم الوشيك للمتعصب للعرق الأبيض، الذي قتل 51 من المصلين في مسجدين في كرايستشيرش يوم 15 مارس/آذار 2019.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان بعد نشر التقرير: "لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم، لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها".

وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد، وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.

ومنتصف مارس/آذار 2019 استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، ما أسفر عن مقتل 51 مصلياً، وإصابة مثلهم في الواقعة التي أثارت تنديداً تركيا ودولياً وإسلامياً واسعاً.