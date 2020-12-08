سياسة
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نيويورك تايمز: قَتْل شاب فلسطيني يكشف عن عنف الشرطة الإسرائيلية
كشفت جريمة قتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق أنه منذ السبعينيات من القرن الماضي فشلت محاولات الحد من عنف ضباط الشرطة الإسرائيلية ومحاسبتهم. وكانت النتيجة هي نظام يبرئ الضباط من كل التصرفات إلا المفرطة التي كانت محل شجب واسع.
نيويورك تايمز: قَتْل شاب فلسطيني يكشف عن عنف الشرطة الإسرائيلية
زاد الغضب العام على الشرطة بعدما انتشرت لقطات فيديو لضباط شرطة وهم يضربون المتظاهرين ضد الحكومة ويخنقونهم / AA
8 ديسمبر 2020

قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن جريمة قتل الشاب إياد الحلاق (32 سنة) وهو مريض بالتوحد، برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، في أثناء توجهه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، كشفت أن مشكلة إسرائيل مع وحشية الشرطة لن تذهب.

ومنذ حادثة قتل الشاب الحلاق زاد الغضب العام على الشرطة بعدما انتشرت لقطات فيديو لضباط شرطة وهم يضربون المتظاهرين ضد الحكومة ويخنقونهم.

وطالب الادعاء بتوجيه تهمة القتل غير العمد إلى الضابط الذي أطلق النار على الحلاق وقتله، لكن إصدار حكم سيكون استثنائياً لأن عملية القتل صادمة. مع أن الخبراء يرون أن الغضب سيتلاشى ويختفي الادعاء ولن يتغير إلا القليل في وقت لم توجَّه فيه تهم إلى الضابط القاتل.

ويضيف تقرير نيويورك تايمز: "منذ السبعينيات من القرن الماضي، فشلت محاولات الحد من عنف ضباط الشرطة ومحاسبتهم. وكانت النتيجة هي نظام يبرئ الضباط من كل التصرفات إلا المفرطة التي كانت محل شجب واسع، وحتى هذه في بعض الأحيان. ولم يجرِ التحقيق في معظم شكاوى العنف التي تمارسها الشرطة، 86% حسب الإحصائيات المتوفرة من وزارة العدل".

ويشير التقرير إلى أن "الجرائم التي جرى التحقيق فيها لم تَقُد إلى توجيه إدانات أو حتى إجراءات ضبط. ويقول النقاد إن ثقافة الحصانة مستشرية داخل قوى الشرطة وبخاصة في الحالات المتعلقة بالأقليات. فالإسرائيليون من أصول إثيوبية بجانب اليهود المتشددين والناشطين اليساريين يجري استهدافهم بالعنف فيما يجري التعامل مع الفلسطينيين بأشد الطرق قسوة. وتُستخدَم القوة القاتلة ضد العرب والأقليات الأخرى".

وكشف التقرير أنه كان "من بين 13 قتلوا على يد الشرطة 11 فلسطيناً واثنان من أصول إثيوبية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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