سياسة
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السفارة التركية تُكذّب قناة "العربية" حول لقاء السفير بالمشري في ليبيا
قالت السفارة التركية في ليبيا إن قناة العربية نشرت خبراً يتضمن مزاعم عارية عن الصحة "بهدف الدعاية المغرضة"، حول لقاء السفير التركي برئيس المجلس الأعلى الليبي.
السفارة التركية تُكذّب قناة "العربية" حول لقاء السفير بالمشري في ليبيا
السفارة التركية: اللقاء الذي جرى الاثنين بين السفير التركي والمشري إيجابي وبناء للغاية كالعادة
8 ديسمبر 2020

فندت السفارة التركية لدى طرابلس المزاعم التي وردت في خبر نشرته قناة "العربية" الإخبارية حول اللقاء الذي جرى بين السفير سرهات أكسن ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري.

وقالت السفارة التركية في بيان، الثلاثاء، إن قناة "العربية" نشرت خبراً "يتضمن مزاعم عارية عن الصحة، بهدف الدعاية المغرضة".

وأكدت السفارة في البيان أن اللقاء الذي جرى الاثنين بين السفير التركي والمشري "إيجابي وبناء للغاية كالعادة".

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للدولة الليبي نشر فحوى اللقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى البيان توجيه أي رسالة من السفير أكسن إلى وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، وذلك على خلاف ما ورد في الخبر الذي نشرته "العربية".

والاثنين ناقش المشري مع السفير التركي لدى طرابلس مستجدات الحوار السياسي وتطورات الأوضاع العسكرية في ليبيا.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، أن الجانبين ناقشا جهود الحليف التركي للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وأضاف البيان أن المشري وأكسن تطرقا إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بمدينة أوباري (جنوب)، في "هجومها الفاشل على معسكر تيندى بالمدينة".

وأكد السفير التركي دعم بلاده الكامل للقوات الشرعية في ليبيا، مثنياً في الوقت ذاته على "جهود المجلس ومواقفه الوطنية السباقة دائماً في مواجهة المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد ليبيا وشعبها"، وفق المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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