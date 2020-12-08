في ظل حملة المقاطعة الواسعة التي تشهدها بلدان عربية وإسلامية، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرنسا والتقى رئيسها إيمانويل ماكرون، ورغم محاولة السيسي ذر الرماد في العيون بالحديث عن قضية الرسوم المسيئة، فإنه واصل التحريض على المجتمعات الإسلامية في أوروبا بالتزامن مع حملة فرنسية تجاههم انتقدتها منظمات حقوقية دولية.

وأثارت زيارة السيسي لفرنسا عاصفة غضب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في هذا التوقيت، حيث اعتبرها البعض دعماً للرئيس الفرنسي الذي يواجه رفضاً في العالم الإسلامي حالياً، فضلاً عن انتقادات داخلية واحتجاجات في الشوارع، وقال البعض الآخر إن الرئيس المصري كان يجدر به عدم القيام بهذه الزيارة، وحتى لو كانت مجدولة مسبقاً فقد كان بإمكانه تأجيلها بعد تفجر أزمة الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ذر للرماد في العيون

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، حاول السيسي التخفيف من وقع الغضب المتوقع بالإشارة دون التصريح إلى قضية الرسوم المسيئة، مؤكداً أنها تجرح مشاعر ملايين المسلمين.

وقال السيسي إنه يتفهم القيم الإنسانية التي تحكم المجتمع الفرنسي وتتيح له حرية التعبير، ثم أضاف: "لكن هناك قيم دينية تسمو فوق تلك القيم الإنسانية ويجب احترامها"، داعياً إلى التوازن بين تلك القيم والتعامل بهدوء.

لكن ماكرون لم يفوت الفرصة ورد على السيسي بأن لا شيء يعلو في فرنسا فوق القيم الإنسانية، وأن القيم الدينية تجعل من فرنسا دولة دينية وهو أمر مرفوض.

وكان ماكرون قال في حفل تأبين المعلم صمويل باتي الذي قُطِع رأسه في العاصمة باريس بسبب عرضه على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد: "لن نتخلى عن الرسوم وإن تقهقر بعضهم".

وأضاف ماكرون: "يوجد بالفعل احترام من الإنسان تجاه الآخرين، ولكن في عالم السياسة لا يدخل الدين. وليس من حق أي دين على الإطلاق أن يعلن الحرب بسبب السخرية منه، إذا اعتبرنا أن ما هو ديني يعلو على ما هو سياسي لن تعود الأنظمة ديمقراطيات، وإنما ستكون أنظمة دينية، لا أعتقد أن هذا يؤدي إلى الأفضل".

وختم قبل أن يضع الرئيسان قناعيهما الواقيين ويخرجا من القاعة متابعين حديثهما، "النقاش الذي نخوضه هنا مهم جداً. وعلى الصعيد الدولي، فإن النظام السياسي لا يقوم على أساس الدين، هذه حقيقة".

وقد تناول السيسي مع نظيره الفرنسي الجهود الرامية إلى صياغة "آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف، بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً"، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

"شماعة الإخوان"

من جهته اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون، جماعة الإخوان ضمنياً بنقل "التطرف" إلى فرنسا والعالم.

وقال السيسي في إشارة إلى جماعة الإخوان: "أنا مطالب بحماية دولة عددها 100 مليون نسمة من تنظيم متطرف عمره 90 عاماً، وتمكن خلال هذه المدة من إنشاء قواعد لنشر التطرف في العالم بأسره.. وإن كنتم في فرنسا تعانون من التطرف فهذا جزء من الأفكار التي نقلها بعض التابعين لهم".

تأتي تصريحات ماكرون أمام السيسي في ظل تعهد الرئيس الفرنسي بتشديد الحملة على ما يصفه بالتطرف الإسلامي في بلاده، وإعلانه حل جمعية إسلامية وإغلاق مسجد قرب باريس، رداً على مقتل أستاذ فرنسي عرض صوراً مسيئة للنبي عليه السلام، في حين هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ماكرون ومن وصفهم بالمنزعجين من الإسلام.

وبالإضافة إلى قراري حل الجمعية وإغلاق المسجد، أعلن ماكرون قرارات مماثلة خلال الأيام والأسابيع الماضية ضد جمعيات إسلامية وأفراد متهمين بالتطرف.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كشف وزير الداخلية الفرنسى جيرار دارمانان عن إغلاق السلطات 73 مسجداً ومدرسة خاصة ومحلاً تجارياً منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف".

وقرر مجلس الوزراء الفرنسي إغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد. وأعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، عبر تويتر، أن الجمعية تم حلها بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، وقرار مجلس الوزراء. وزعم دارمانان أن الجمعية كانت تمارس دعاية "إسلامية" منذ عدة أعوام.

وكانت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) أعلنت الشهر المنصرم أن وزير الداخلية الذي أذعن لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطاراً إليها بشأن بدء إجراءات الحل.

وأشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد.

وأضافت: "ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا".

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF).

ولجأت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس ماكرون تجاه المسلمين في البلاد.

مخرج لماكرون

وفي خطوة اعتبرها البعض محاولة لتهدئة الرأي العام الغاضب في دول عربية وإسلامية ضد تصريحات سابقة له، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات إن بعض المجموعات الخاصة التي دعت لمقاطعة المنتجات الفرنسية استندت إلى تعليقات كاذبة منسوبة إليه وتتعلق بأزمة الرسوم الكاريكاتورية.

إلا أنه في مواجهة السيسي قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن هناك الكثير من الشركات الفرنسية فى مصر وتساهم فى اقتصادها، مشيراً إلى أنه يجب تحسين العلاقات بين فرنسا ومصر لمصلحة كلتا الدولتين.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفى، أن فرنسا كانت ضحية لحملة من المقاطعة والكراهية، شاكراً إحدى الدول العريقة العربية مصر لزيارة الرئيس السيسي فرنسا، حيث إنها ستساهم فى استقرار منطقة الشرق الأوسط وستسمح بالعمل لمواجهة كل التحديات.

ويرى البعض أن ماكرون يستغل مثل هذه اللقاءات، ما يعكس آثار حملة المقاطعة التي تبنتها مجتمعات إسلامية بسبب رسوم الكاريكاتور المسيئة.