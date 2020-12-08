بينما تمضي عجلة المصالحة في الخليج إلى مسار قد يفضي في نهايته إلى إنهاء أزمة مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، تطفو على السطح معالم خلاف ليس طارئاً بين السعودية والإمارات، تكاد تشبه في شكلها خلافات كثيرة بين الدولتين الحليفتين في ملفات عدّة، أهمها شكل العلاقة مع إيران ونظام بشار الأسد في سوريا، وكذلك الحرب التي تخوضانها في إطار حلف واحد في اليمن إذ تدعم الإمارات المجلس الانتقالي ذا الأطماع الانفصالية سراً وعلانية.

خلال الأسبوع الماضي أجرى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب زيارات مكوكية لدول الخليج، كانت آخر محطاتها قطر التي التقى فيها أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، في الوقت الذي توالت فيه التصريحات والتأكيدات أن طي صفحة الخلاف الخليجي بات قاب قوسين أو أدنى، في حين رجّحت مصادر أن يجري الاتفاق على الشكل الأولي للمصالحة خلال انعقاد قمّة مجلس التعاون الخليجي في البحرين قبل نهاية العام الجاري.

محادثات مثمرة

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قوله: إن "المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقدها في مملكة البحرين (مبدئياً) خلال الشهر الجاري".

وأشار المصدر إلى أن نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة الذي تجاوز ثلاث سنوات، "ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعياً للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية".

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة أحمد الناصر أعلن في بيان عن محادثات "مثمرة" جرت أخيراً في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أن "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد، ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

في حين قالت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، إن الاتفاق على حل الأزمة الخليجية سيكون "ربحاً للجميع، وحلاً يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة"، مضيفة: أن "الخاسر الأكبر من هذه الأزمة كانت هي مسيرة مجلس التعاون الخليجي وشعوب الخليج والمنطقة".

ورغم مساعي حلحلة الأزمة، فإن من الواضح أن السعودية وحدها من تمضي في هذا الاتجاه بعيداً عن دول الحصار الأخرى "الإمارات، البحرين، مصر"، وهو ما يثير الانتباه إلى موقف تلك الدول أو محلّها من الإعراب في المشهد الحالي، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن خلافات سعودية إماراتية حول إعادة العلاقات مع قطر.

صلح مع السعودية فقط؟

وذكر وكالة "بلومبيرغ" في تقرير أن "الاتفاق الأوّلي لن يشمل الدول الثلاث الأخرى التي قطعت، إلى جانب السعودية، العلاقات مع قطر عام 2017، وهي الإمارات والبحرين ومصر".

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: إن "التوصل إلى اتفاق أوسع لإعادة ترتيب الأوضاع لا يزال بعيد المنال بسبب استمرار وجود قضايا عالقة، مثل علاقة الدوحة مع طهران".

معالم خلاف

وفي ظل تسارع الخطى نحو المصالحة، تلتزم الإمارات الصمت بشكل رسمي رغم تعدد البيانات الخليجية المرحبة، إلا أن معالم الخلاف مع السعودية حول هذه المصالحة بدأت تظهر للعلن.

وكان أبرز ما كشف معالم الخلاف، تغريدة للأكاديمي الإماراتي المقرب من صنّاع القرار في أبو ظبي عبد الخالق عبد الله، قال فيها: "لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمتراً واحداً بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات المسبقة"، قبل أن يسارع إلى حذفها زاعماً أنّها "أثارت الكثير من الجدل واللغط".

وقبل أن يحذف عبد الله التغريدة، رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز بالقول: "عندما ترى الردود على هذه التغريدة ستجدها في غالبها لا تخرج عن رد شامت وجد منفذاً له، أو ردٍ قاسٍ استفزته التغريدة، كاتب التغريدة أستاذ في العلوم السياسية يدرك أبعاد ما يقول، ولا شك عندي أنه كان يدرك أن أغلب الردود ستأتي بما لا يعكس العلاقة القوية بين البلدين والقيادتين والشعبين".

في حين رد الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة قائلاً: "نحن منذ البداية لسنا ضد المصالحة، وأن المشكلة معهم هي السياسة القطرية في المنطقة وتصرفاتها من دعم الدسائس والإرهاب واستخدام الأبواق الإعلامية المأجورة والخونة في الخارج وإثارة المشاكل في الدول، فإذا تخلت قطر عن هذه الأمور وعادت لعمقها العربي الخليجي سنكون سعداء بذلك فنحن محبون للسلام".

من جهته، رد الأكاديمي السعودي تركي الحمد المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان على التغريدة، بتغريدة يقول فيها: "كل الحب والاحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنك بالغت هنا كثيراً دكتور عبد الخالق، لو قلت أنه لا مصالحة إلا باتفاق الدول الأربع، لكان الأمر مقبولاً ومنطقياً، أما أن تجعل الإمارات هي سيدة القرار بلا منازع، فهذا أمر ينفيه واقع الحال".

ضغوط إماراتية

في سياق متصل كشفت مصادر عن ضغوط يمارسها النظام في الإمارات لإفشال خطط المملكة العربية السعودية لحل الأزمة الخليجية، وكذلك محاولة التقارب مع تركيا.

ونقل موقع " إمارات ليكس" المعارض عن المصادر قولها: إن "أبو ظبي تضغط عبر عدة قنوات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لاستخدامه مجدداً في الإبقاء على الأزمة الخليجية والتصعيد أكثر مع تركيا".

وأوضحت المصادر أن "النظام الإماراتي وجه عدة تحذيرات إلى بن سلمان لمنعه من الاستجابة لإجماع دوائر الحكم في السعودية بضرورة المضي قدماً في حل الأزمة الخليجية وإنهاء الخلافات مع قطر".

أبو ظبي تقاوم الصلح

بدورها، تقول صحيفةالفايننشال تايمز البريطانية نقلاً عن مسؤولين إن الإمارات الأكثر مقاومة للموافقة على التقارب مع قطر.

وأشارت إلى أن "الموقف الإماراتي يرجع جزئياً إلى أن أبو ظبي قلقة بشكل خاص بشأن علاقة قطر مع تركيا".

وفي خضم المساعي الأمريكية لإصلاح ذات البين في الخليج، جاءتصريحالسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة ليؤكد الفرضيات القائمة حول موقف بلاده من مساعي المصالحة، إذ أشار خلال مشاركته في لقاء لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه "لا يتوقع انفراجاً قريباً في الأزمة الخليجية".

وأضاف العتيبة "لا أعتقد أن الأزمة مع قطر ستحل قريباً في ظل عدم مراجعة الدوحة لمواقفها، وعملية المراجعة لم تحصل".