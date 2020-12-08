كشفت وثيقة رسمية سرّبتها مصادر أمنية عن إرسال قوات سودانية إلى ليبيا بطلب إماراتي لدعم مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وبينما لم يتسن الحصول على تعليق سوداني بشأن الوثيقة حتى الآن، أكدت مصادر أمنية صحتها اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت المصادر أن طلب أبو ظبي دعم حفتر بالقوات جاء خلال اجتماع عقده مسؤولون إماراتيون مع قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالعاصمة الخرطوم، ما يلقي الضوء على المساعي الإماراتية الخفية التي تقوّض الاستقرار في ليبيا.

وذكرت أنه خلال الاجتماع وعد الوفد الإماراتي حميدتي بتقديم دعم مالي وعسكري له مقابل إرسال قوات إلى ليبيا، وبناء على ذلك وافق الأخير على إرسال لواءين إلى هناك.

وحسب الوثيقة الموجهة إلى حميدتي، قال مدير إدارة الشؤون العسكرية بقطاع جنوب دارفور في قوات الدعم السريع، العميد الركن حامد جمعة آدم: "لقد تم تفويج 1200 جندي من معسكر نيالا إلى قاعدة الجفرة (650كم جنوب شرق طرابلس)".

وتابع العميد آدم: "لتنضم تلك الوحدات العسكرية إلى قواتنا الباسلة المرابطة في بنغازي، وفق الترتيبات العسكرية والأمنية والمالية المنصوص والمتفق عليها مع الجانب الليبي ودولة الإمارات".

وأشار آدم إلى أن ذلك تم استجابة لخطاب تلقاه من حميدتي في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتفند الوثيقة تصريحات متلفزة لحميدتي، في مايو/أيار الماضي، نفى فيها إرسال قوات سودانية إلى ليبيا دعماً لمليشيا حفتر.

وقال حميدتي آنذاك: "لسنا مرتزقة، والزعم بوجود مرتزقة سودانيين ومليشيا جنجويد في ليبيا خاطئ ولا أساس له"، وفق قوله.

وكانت مليشيا حفتر حاولت قبل يومين اقتحام معسكر للجيش يتبع للحكومة الليبية في مدينة أوباري جنوبي ليبيا، لكن محاولتها باءت بالفشل.

ولفتت المصادر الأمنية إلى أن الهجوم على المعسكر في أوباري جرى بعد إعلان قبائل في جنوب ليبيا دعمها للحكومة، مشيرة إلى احتمال أن تكون المليشيا السودانية التي تم إرسالها سابقاً للانضمام لحفتر هي من نفذت الهجوم.