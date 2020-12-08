سياسة
3 دقيقة قراءة
لدعم مليشيا الانقلابي حفتر.. السودان أرسل قوات إلى ليبيا بطلب إماراتي
كشفت وثيقة أمنية مسرّبة أن السودان وافق على طلب أبو ظبي إرسال قوات لدعم حفتر في ليبيا، مقابل وعد إماراتي بتقديم دعم مالي وعسكري للسودان.
لدعم مليشيا الانقلابي حفتر.. السودان أرسل قوات إلى ليبيا بطلب إماراتي
الوثيقة المسربة تؤكد تفويج 1200 جندي سوداني من معسكر نيالا إلى قاعدة الجفرة في ليبيا  / Reuters
8 ديسمبر 2020

كشفت وثيقة رسمية سرّبتها مصادر أمنية عن إرسال قوات سودانية إلى ليبيا بطلب إماراتي لدعم مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وبينما لم يتسن الحصول على تعليق سوداني بشأن الوثيقة حتى الآن، أكدت مصادر أمنية صحتها اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت المصادر أن طلب أبو ظبي دعم حفتر بالقوات جاء خلال اجتماع عقده مسؤولون إماراتيون مع قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالعاصمة الخرطوم، ما يلقي الضوء على المساعي الإماراتية الخفية التي تقوّض الاستقرار في ليبيا.

وذكرت أنه خلال الاجتماع وعد الوفد الإماراتي حميدتي بتقديم دعم مالي وعسكري له مقابل إرسال قوات إلى ليبيا، وبناء على ذلك وافق الأخير على إرسال لواءين إلى هناك.

وحسب الوثيقة الموجهة إلى حميدتي، قال مدير إدارة الشؤون العسكرية بقطاع جنوب دارفور في قوات الدعم السريع، العميد الركن حامد جمعة آدم: "لقد تم تفويج 1200 جندي من معسكر نيالا إلى قاعدة الجفرة (650كم جنوب شرق طرابلس)".

وتابع العميد آدم: "لتنضم تلك الوحدات العسكرية إلى قواتنا الباسلة المرابطة في بنغازي، وفق الترتيبات العسكرية والأمنية والمالية المنصوص والمتفق عليها مع الجانب الليبي ودولة الإمارات".

وأشار آدم إلى أن ذلك تم استجابة لخطاب تلقاه من حميدتي في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتفند الوثيقة تصريحات متلفزة لحميدتي، في مايو/أيار الماضي، نفى فيها إرسال قوات سودانية إلى ليبيا دعماً لمليشيا حفتر.

وقال حميدتي آنذاك: "لسنا مرتزقة، والزعم بوجود مرتزقة سودانيين ومليشيا جنجويد في ليبيا خاطئ ولا أساس له"، وفق قوله.

وكانت مليشيا حفتر حاولت قبل يومين اقتحام معسكر للجيش يتبع للحكومة الليبية في مدينة أوباري جنوبي ليبيا، لكن محاولتها باءت بالفشل.

ولفتت المصادر الأمنية إلى أن الهجوم على المعسكر في أوباري جرى بعد إعلان قبائل في جنوب ليبيا دعمها للحكومة، مشيرة إلى احتمال أن تكون المليشيا السودانية التي تم إرسالها سابقاً للانضمام لحفتر هي من نفذت الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us