أغلق متظاهرون معارضون شوارع أرمينيا الثلاثاء، في بداية حملة احتجاج، بعد أن تجاهل رئيس الوزراء نيكول باشينيان دعوتهم إياه إلى التنحي بسبب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه مع أذربيجان.

ودوّت هتافات ردّدها مئات المحتجين، منها "نيكول خائن" و"أرمينيا بلا نيكول"، في شوارع يريفان، استجابة لدعوة المعارضة للاحتجاج بعد مرور الموعد النهائي الذي حددته لتنحي باشينيان، والذي كان منتصف نهار الثلاثاء، دون أن يتخلى عن السلطة.

وكان باشينيان، الذي ارتقى إلى السلطة في ثورة سلمية في مايو/أيار 2018، قَبِل اتفاقاً لوقف إطلاق النار بوساطة روسية الشهر الماضي لإنهاء الصراع بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم قرة باغ ومناطق تحيط به.

ويريد معارضو باشينيان إبعاده بسبب ما يقولون إنه أسلوب تعامله الكارثي مع الصراع الذي استمر ستة أسابيع ومنح أذربيجان مكاسب بخصوص الأراضي.

وكان باشينيان أعلن مسؤوليته عن نتيجة الصراع، لكنه أضاف أنه الآن مسؤول عن ضمان الأمن القومي واستقرار الجمهورية التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وأعلن إيشخان ساغاتليان، المعارض السياسي وممثل حزب الاتحاد الثوري الأرميني، في كلمة بثها التليفزيون الثلاثاء عقب الموعد النهائي، بدء عصيان مدني منسق، وقال: "نيكول... ستذهب بأي حال، ارحل سلمياً".

وأضاف: "من الآن وحتى الساعة 17:00، لمواطني أرمينيا الحق الشرعي في استخدام حقهم في ممارسة أعمال العصيان السلمية للتعبير عن مطالبهم وتوصيلها".

وقالت المعارضة إنها تعتزم إغلاق الشوارع في أنحاء البلاد وتعطيل شبكة النقل الوطنية إذا لزم الأمر، فيما لم يعلّق باشينيان علانية على احتجاجات الثلاثاء.