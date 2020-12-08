كشف عنصر سابق بشركة الأمن الروسية "فاغنر"، أن مليشياتها شاركت في اشتباكات مسلحة بمناطق مختلفة في سوريا وليبيا.

جاء ذلك في حوار أجراه موقع "ميدوزا" (Meduza) الإخباري ومقره لاتيفيا الثلاثاء، مع مارات غابيدولين، عنصر "فاغنر" السابق الذي خدم في صفوفها 4 سنوات.

وتطرق غابيدولين في حواره، إلى الكتاب الذي أصدره مؤخراً، حول أنشطة الشركة الأمنية الروسية.

وذكر أنه انضمّ إلى صفوفها عقب مقابلة أُجرِيَت معه، مبيّناً أنه حُذّر منذ البداية من أنه "متجه إلى الحرب والدفاع عن المصالح الحيوية لروسيا في بعض الأماكن الخطرة، وأن عليه أن يتوقع مواجهة الموت في أية لحظة".

وقيل له آنذاك: "سنشارك بحروب في مناطق فيها مصالح لبلدنا، ومن ثم سنفقد أرواحنا نتيجة ذلك"، وفق تعبيره.

وأفاد غابيدولين بأن "فاغنر" باتت تستخدم مقاتلين "غير مهرة" خلال الفترة الأخيرة، مبيّناً أن أغلبهم لم يسبق لهم الانخراط في اشتباكات مسلحة.

وأوضح أن قادة "فاغنر" باتوا يتصرفون كرجال أعمال أكثر من كونهم قادة عسكريين، راجعاً إلى ذلك الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في ليبيا.

وأوضح أن قادة الشركة الروسية لم يجروا دراسة صحيحة للمستجدات على أرض الواقع في ليبيا، مضيفاً: "لم يضعوا في الحسبان حتى مشاركة تركيا في الاشتباكات".

ولفت العنصر السابق إلى أن كثيراً من عناصر "فاغنر" ما عادوا يثقون بقادتهم، بسبب خيبة الأمل التي تعرضوا لها في ليبيا.

في سياق متصل قال غابيدولين إن عناصر "فاغنر" هي التي قاتلت فعلياً ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا عام 2019، مبيّناً أن جيش النظام السوري كان مُنهَكاً آنذاك.

وتتولى "فاغنر" تنفيذ المهام الخارجية التي لا ترغب موسكو في تبنّيها رسمياً، ومعروف دورها في ضم شبه جزيرة القرم، والانخراط في الاشتباكات شرقي أوكرانيا إلى جانب الانفصاليين.

وأرسلت الشركة الأمنية مرتزقة إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات النظام، كما فعلت الشيء نفسه في ليبيا حيث قاتلت إلى جانب مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، ضد قوات حكومة الوفاق المعترَف بها دولياً.