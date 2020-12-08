نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم واسعة لمساكن ومنشآت مدنية فلسطينية في الضفة الغربية، مما أسفر عن تشريد عشرات، كما اعتقلت 16 شخصاً بينهم قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال صلاح فريجات، رئيس بلدية العوجا (شمالي الأغوار)، إن قوات الاحتلال شنّت الاثنين عملية هدم واسعة لمساكن مأهولة في القرية وشردت ساكنيها.

وأضاف: "هدم جيش الاحتلال خمسة بيوت في منطقة رأس العوجا، مساحة كل بيت مئة متر مربع" . مؤكداً أن نحو 50 شخصاً تضرروا من عملية الهدم، "والآن هم جميعاً في العراء".

من جهته قال الناشط فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال هدمت بئراً للمياه، وصادرت خيمة من منطقة "السيميا"، وصادرت منزلاً متنقلاً من قرية بيرين، وكلاهما جنوب مدينة الخليل (جنوب).

بدورها أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الثلاثاء، على صفحتها بموقع فيسبوك، بأن جيش الاحتلال صادر "غرفة متنقلة تُستخدم في الزراعة، في منطقة وادي التين (شرقي رام الله)".

كما نشرت صفحة الهيئة صوراً لقرارات مصادرة لمساحات (لم تحددها) من أراضي قرى عصيرة القبلية، ومادما، وبورين، جنوبي نابلس.

وتجري عمليات الهدم والمصادرة عادة بحجة عدم الحصول على ترخيص الجهات المحتلة والمسيطرة على المنطقة (ج) من الضفة المحتلة.

وقسمت اتفاقية أوسلو الثانية (1995) الضفة الغربية إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج"، تمثل الأخيرة 61% منها، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

أما المنطقة "أ" فتمثل 18% وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، في حين تمثل المنطقة "ب" نحو 21% من الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن جيش الاحتلال اعتقل الليلة الماضية وفجر الثلاثاء "16 مواطناً على الأقلّ من الضفة، بينهم أسرى سابقون وفتية".

وقال النادي في بيان، إن الاعتقالات طالت 9 فلسطينيين من محافظتي الخليل وبيت لحم (جنوب)، و6 من محافظتَي أريحا والقدس (وسط)، ومواطناً من محافظة نابلس (شمال)، وذكر أن بين المعتقلين القيادي البارز في حركة حماس خالد طافش (55 عاماً).