قررت الخارجية التركية الثلاثاء تعيين عدد من السفراء الجدد، في عدد من الدول من بينها دول عربية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو اتصل بعدد من السفراء عبر الهاتف وأبلغهم التعيينات الجديدة ونقل لهم التمنيات بالتوفيق.

وبناء على القرار الجديد، عُيّن كينان يلماز سفيراً في ليبيا، وعلي أولوصوي سفيراً في لبنان، وفاتح أولوصوي سفيراً في السعودية، وتشاغلار تشاكير ألب سفيراً في تونس، ومصطفى بولات سفيراً في اليمن، وتوغاي تونتشر سفيراً في الإمارات، وعدنان كيتشيجي سفيراً في المغرب، وعلي غوني سفيراً في العراق، وإسين تشاكيل سفيرةً في البحرين.

كما عُين السفير التركي لدى اليابان حسن مراد مرجان سفيراً لدى الولايات المتحدة الأمريكية.