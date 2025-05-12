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غداة جولة من المحادثات.. عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران على خلفية برنامجها النووي
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي، غداة اختتام جولة رابعة من المحادثات بين البلدين، أبدا الطرفان فيها تفاؤلاً حذراً.
غداة جولة من المحادثات.. عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران على خلفية برنامجها النووي
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على طهران غداة الجولة الرابعة من المحادثات / Reuters
12 مايو 2025

وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن العقوبات الأخيرة تستهدف ثلاثة من كبار مسؤولي البرنامج النووي الإيراني وشركة "فويا بارس بروسبكتيف تكنولوجيستس" المعروفة أيضاً باسم "أيديال فاكيوم" التابعة لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية.

وتتّهم الوزارة الشركة بأنها "سعت عبر مورّدين أجانب أو من خلال تصنيع محلي، إنتاج تجهيزات يمكن استخدامها في عمليات البحث والتطوير المتّصلة بالأسلحة النووية".

ونقل البيان عن وزير الخارجية ماركو روبيو قوله إن "إيران تواصل توسيع نطاق برنامجها النووي بشكل كبير، وتجري أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج قابلة للتطبيق على أسلحة نووية وأنظمة إلقاء أسلحة نووية".

ولفت روبيو إلى أن “إيران هي الوحيدة بين دول العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصّب اليورانيوم بنسبة 60%”.

ويتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 2018، خلال ولايته الأولى، بلاده من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران.

مصدر:TRT Arabi
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