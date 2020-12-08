يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إلى أذربيجان في زيارة رسمية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، بأن أردوغان سيزور باكو يومَي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يلتقي خلالها نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وأوضح البيان أن أردوغان وعلييف سيشهدان استعراضاً تنظمه باكو، احتفالاً بالنصر على أرمينيا في إقليم قره باغ.

وأشار إلى أن الزيارة سيتخللها أيضاً مباحثات لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة الدفاع عن قضية أذربيجان المحقة حول قره باغ، لدى المحافل الدولية.

ومن المقرر أيضاً أن يناقش أردوغان وعلييف، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين أنقرة وباكو.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ الجيش الأذربيجاني عملية عسكرية حرر عبرها 5 مدن، و4 بلدات و286 قرية، مما أجبر أرمينيا على الإقرار بالهزيمة وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبموجب الاتفاقية انسحبت القوات الأرمينية من مدن آغدام ولاتشين وكلباجر.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتَي آغدام وفضولي.