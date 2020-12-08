في الوقت الذي بدت فيه إمكانية حدوث انفراجة في الأزمة الليبية مع استمرار مباحثات الفرقاء الليبيين وانخراطهم في حوار تمخّض عنه اتخاذ قرار بعقد جلسة موحَّدة في مدينة غدامس الليبية لنواب البرلمان هي الأولى منذ بروز الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، عاود خليفة حفتر هجماته على مقرات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، على نحو بات يهدّد اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمسار السياسي بأكمله من ورائه.

ويرى الكاتب الليبي سامي الأطرش أن هجمات حفتر الأخيرة ليست سوى "امتداد لمجموعة من السلوكيات الاستفزازية كجلب مزيد من الأسلحة أو المرتزقة"، مضيفاً لـTRT عربي أن "أي تنظيم قائم على النهج العسكري لا يمكن أن يقبل بتطبيق حلول سياسية ديمقراطية".

هجمات مكثَّفة

بعد فترة من الهدوء النسبي عاشتها ساحة الصراع الليبية على مدار الأسابيع الماضية، عادت مليشيات حفتر تشن هجمات مكثَّفة على مقارّ حكومة الوفاق والجيش الليبي. وكان آخر ما رُصِد تحليق طيران حربي تابع لمليشيات حفتر فوق مدينة أوباري جنوبي ليبيا، حسب تصريحات أدلى بها للأناضول مصدر عسكري فضّل عدم الكشف عن هويته.

وقال المصدر إن "الطيران الحربي بدأ التحليق صباحاً، مع رصد تحركات للآليات التابعة لمليشيات حفتر" التي كانت حاولت قبل يومين اقتحام معسكر يتبع الحكومة الليبية في أوباري، لكن محاولتها باءت بالفشل.

ووفقاً لما نقلته صحيفة العربي الجديد عن مصادر مصرية وليبية لم تُسمِّها، فقد أرسلت الإمارات مؤخراً إلى حفتر شحنات جديدة متنوعة من الأسلحة، التي قد يكون الهدف منها إحداث خرق جديد على الصعيد العسكري يربك المحادثات السياسية التي بدأت تؤتي ثمارها.

وتعليقاً على توقيت هجمات حفتر الأخيرة يقول الأكاديمي والباحث السياسي الليبي إسماعيل المحيشي، إنه "كلما حدث نوع من التوافق بين الأطراف الليبية، يتحرك خليفة حفتر ليشنّ هجمات على المقرات التابعة لحكومة الوفاق"، بهدف قتل أي إمكانية لتقدم المسار السياسي لحلّ الأزمة.

ويضيف المحيشي لـTRT عربي أنه "منذ انقلاب حفتر على الشرعية قبل 6 سنوات، ترتكب مليشياته انتهاكات متكررة يرقى بعضها إلى درجة جرائم الحرب، وفقاً لتقارير خبراء الأمم المتحدة، لكن لا أحد يتحدث عن تلك الجرائم"، مجادلاً بأن "طبيعة النظام الدولي الحالي تعكس أزمة أخلاقية يعيشها العالم، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الحقوقي والعدلي".

نشاط الداعمين

تحركات حفتر الأخيرة يقابلها نشاطٌ مكثَّفٌ من داعميه الرئيسيين، على رأسهم الإمارات ومصر وفرنسا، ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها "العربي الجديد" فإن مردّ هذا النشاط هو عدم رضا تلك الأطراف عن المسار السياسي الحالي، فضلاً عما وصفوه بـ"تواصل التحركات التركية في ليبيا، التي تستوجب تحركات جديدة على الأرض من أجل ضبط ميزان القوى مجدداً بعدما استغلت أنقرة الفترة الماضية لترسيخ قواتها هناك" حسب قولهم.

وفي هذا الصدد كشفت وثيقة رسمية سرّبتها مصادر أمنية، عن إرسال قوات سودانية إلى ليبيا بطلب إماراتي لدعم مليشيات حفتر، وفقاً لما نقلته الأناضول. وأوضحت المصادر أن طلب أبو ظبي دعم حفتر بالقوات جاء خلال اجتماع عقده مسؤولون إماراتيون مع قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الخرطوم، مما يلقي الضوء على مساعي الإمارات الخفية لدعم حليفها الانقلابي في ليبيا.

وذكرت المصادر أنه خلال الاجتماع، وعد الوفد الإماراتي حميدتي بتقديم دعم مالي وعسكري له مقابل إرسال قوات إلى ليبيا، وبناء على ذلك وافق الأخير على إرسال لواءين إلى ليبيا.

وحسب الوثيقة الموجهة إلى حميدتي، قال مدير إدارة الشؤون العسكرية بقطاع جنوب دارفور في قوات الدعم السريع حامد جمعة آدم: "لقد تم تفويج 1200 جندي من معسكر نيالا إلى قاعدة الجفرة (650 كلم جنوب شرق طرابلس)".

على صعيدٍ موازٍ نقلت وسائل إعلام مقرَّبة من حفتر ذهابه إلى القاهرة "في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين هناك لمناقشة مستجدات الأوضاع"، لافتة إلى أن القاهرة هي المحطة الأولى في جولة زيارات تكون محطتها الثانية العاصمة الفرنسية باريس، التي للمفارقة يزورها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالياً.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعروف بدعمه حفتر، مع السيسي، صرّح ماكرون بأن الجانبين يتفقان في وجهات النظر حول الملف الليبي الذي "أُحرِز تقدم فيه".

لا أحد يتحدث عن جرائم حفتر ومليشياته لأن طبيعة النظام الدولي الحالي تعكس أزمة أخلاقية يعيشها العالم - إسماعيل المحيشي - أكاديمي ليبي

انهيار الهدنة؟

وردّاً على هجمات حفتر الأخيرة، هددت وزارة الدفاع الليبية الاثنين، على لسان وزير الدفاع صلاح النمروش، بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، جرّاء ما وصفته بـ"تهور" حفتر، وفقاً لما نشره حساب عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي على فيسبوك.

وقال النمروش: "نحذّر الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام والحوار في ليبيا، إن لم تكبح مجرم الحرب حفتر وتوقف تهوّره فسننسحب من اتفاق 5+5 العسكري"، مضيفاً: "سنعتبر اتفاق وقف إطلاق النار كأن لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري".

وأعرب وزير الدفاع الليبي عن استغرابه "صمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي الداعي و الداعم للسلام في ليبيا على تحركات مليشيات حفتر وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب".

وتابع: "ما فعلته ميليشيات حفتر (الأحد) لم يكن الأول في أوباري (جنوب)، فقد سبقه قبل أسبوع اقتحام أحياء المدينة وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، وغيرها من الأعمال الإجرامية التي تضاف إلى سجل مجرم الحرب حفتر وجرائمه في طرابلس وترهونة".

ومساء الأحد أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيان، خرق مليشيات حفتر اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن "هذا الخرق في حقيقته تنفيذ لأجندة خارجية، تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار، ويؤكّد عدم جدية المجرم حفتر في التزام أي اتفاق يُوقَّع، كما هي عادته".

ومساء الأحد أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيان، خرق مليشيات حفتر اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن "هذا الخرق في حقيقته تنفيذ لأجندة خارجية، تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار، ويؤكّد عدم جدية المجرم حفتر في التزام أي اتفاق يُوقَّع، كما هي عادته".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة توصُّل طرفَي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.