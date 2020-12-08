سياسة
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محكمة سعودية تقضي بحبس طبيب يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية 6 أعوام
أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن القضاء السعودي حكم على الطبيب وليد فتيحي الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، بالحبس 6 سنوات، بعد توجيه اتهامات له تشمل الحصول على الجنسية الأمريكية بشكل غير قانوني.
محكمة سعودية تقضي بحبس طبيب يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية 6 أعوام
محكمة سعودية على الطبيب وليد فتيحي الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية بالحبس 6 سنوات / Twitter
8 ديسمبر 2020

قضت محكمة سعودية على الطبيب وليد فتيحي الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، بالحبس 6 سنوات، بعد توجيه اتهامات إليه تشمل الحصول على الجنسية الأمريكية بشكل غير قانوني، وفقاً لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلاً عن شخص مقرَّب من عائلة فتيحي.

وصدر الحكم على الرغم من مناشدات إدارة ترمب المتكررة الحكومة السعودية من أجل الإفراج عن فتيحي الذي أسّس مستشفى بارزاً في المملكة.

وأُلقي القبض على فتيحي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 خلال حملة اعتقالات شنّتها السلطات السعودية على مئات رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأعضاء في العائلة المالكة.

واحتُجِز فتيحي لمدة عامين دون محاكمة، كما تعرّض للتعذيب، وفقاً لما أخبر عائلته به.

وعلى الرغم من إطلاق سراحه العام الماضي، ظلّ فتيحي وعائلته تحت طائلة للمنع من السفر، كما جُمّدت كل ممتلكاتهم في السعودية، وظلّ يواجه اتهامات اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان ذات دوافع سياسية.

وصدر الحكم المذكور على فتيحي بعد توجيه اتهامات إليه، بينها الحصول على الجنسية الأمريكية دون تصريح رسمي، ومشاركة منشورات على تويتر دعماً لانتفاضات الربيع العربي عام 2011، وفقاً لما نقلته واشنطن بوست عن شخص مقرَّب من العائلة اشترط عدم ذكر اسمه نظراً إلى حساسية القضية.

وعلى الرغم من الروابط الوثيقة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي رفض مراراً توجيه انتقادات إلى سجل المملكة في حقوق الإنسان، فإن إدارته على غير العادة، تحدّثت صراحةً عن مأساة فتيحي وطالبت الحكومة السعودية بالنظر إليه بعين الرأفة، وفقاً لأشخاص على صلة بالقضية.

ووفقاً لما أفاد به صديق العائلة، فقد حضر دبلوماسيان أمريكيان جلسة الاستماع في المحكمة التي عُقِدت الثلاثاء في الرياض. ولدى فتيحي 30 يوماً يمكنه خلالها الاستئناف على الحكم.

وبالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، حكمت المحكمة بمنع فتيحي وزوجته وأبنائهما الستة من السفر لمدة 6 سنوات أخرى، حسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي
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