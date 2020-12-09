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تركيا تقول إن استهداف مصالحها في ليبيا عواقبه وخيمة. وفرنسا ترفض تدخُّل البرلمان في مبيعات السلاح.

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الخارجية التركية: استهداف مصالحنا في ليبيا عواقبه وخيمة

أدانت الخارجية التركية بشدة احتجاز قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر سفينة تجارية تركية، مؤكدة أن استهداف مصالح أنقرة في ليبيا ستكون له عواقب وخيمة، وأفادت في بيان الثلاثاء بأن ما يُدعى "الجيش الوطني الليبي" التابع لحفتر أوقف سفينة تحمل اسم "مبروكة" ترفع علم جامايكا وتشغّلها شركة تركية وأفراد طاقمها أتراك، قبالة سواحل مدينة مرسى سوسة. [TRT عربي]

وأشارت الوزارة إلى احتجاز السفينة وتوقيف طاقمها وفرض غرامة مالية عليها، وأضافت: "نُدين بشدةٍ هذا الإجراء، يجب اتخاذ خطوات تضمن استئناف السفينة رحلتها المخطَّط لها". [TRT عربي]

وأوضحت أن حفتر ومليشياته يواصلون موقفهم العدائي، في الوقت الذي تتقدم فيه العملية السياسية بين أطراف الشعب الليبي بقيادة الأمم المتحدة، وتابعت: "استهداف المصالح التركية في ليبيا ستكون له عواقب وخيمة، ونذكّر مرة أخرى بأننا سنعتبر هؤلاء العناصر أهدافاً مشروعة". [الأناضول]

إعلام فرنسي: باريس رفضت بشكل قاطع "الرقابة البرلمانية" على مبيعات السلاح

كشف موقع "ديسكلوز" الفرنسي المعني بالتحقيقات الاستقصائية الثلاثاء، رفض حكومة باريس بشكل "قاطع ونهائي" أي سيطرة برلمانية على مبيعاتها من الأسلحة، واستند الموقع في تحقيقه إلى وثيقة حكومية وصفها بأنها مصنَّفة "مذكرة دفاع سرية". [TRT عربي]

وأفاد "ديسكلوز" بأنّ الحكومة الفرنسية "تعارض بقوة وبشكل نهائي وقاطع أي سيطرة برلمانية على مبيعات الأسلحة، من أجل حماية الدول المستوردة"، وأضاف أنّ الوثيقة تُبرِز "استراتيجية الحكومة لنسف مقترحات تقرير برلماني حول مزيد من السيطرة على صادرات الأسلحة". [TRT عربي]

واقترح التقرير البرلماني الذي تَقدَّم به النائبان جاك مير عن حزب "الجمهورية إلى الأمام"، وميشيل تابروت عن حزب الجمهوريين، تشكيل لجنة برلمانية من شأنها "الرقابة على صادرات الأسلحة، من دون تدخُّل في عملية منح التراخيص"، حسب المصدر ذاته. [الأناضول]