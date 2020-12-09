أعلن رئيس نادي "باشاك شهير" التركي غوكسال غوموش داغ أن المباراة التي توقفت الثلاثاء بين فريقه ونظيره الفرنسي "باريس سان جيرمان" بسبب عنصرية أحد الحكام، ستستأنف مساء الأربعاء من النقطة التي توقفت عندها.

وأوضح غوموش داغ في بيان صادر عنه أن المباراة ستستأنف في تمام الساعة 20.55 الأربعاء بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أنهم سبق أن أبلغوا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدم استكمال المباراة، وأنهم وقَّعوا برتوكولاً بهذا الصدد معه.

المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، كانت قد توقفت مساء الثلاثاء، عند الدقيقة الـ16.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن لاعبي باشاك شهير رفضوا استكمال المباراة عقب عبارات عنصرية وجهها الحكم الرابع سباستيان كولتيسكو إلى مساعد مدرب الفريق التركي بيير ويبو.

واتهم مساعد مدرب فريق باشاك شهير (نجم منتخب الكاميرون السابق)، الحكم الرابع بتوجيه عبارات عنصرية له عقب إشهار البطاقة الحمراء بوجهه.

وقال ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية إن الحكم تحدَّث إليه بعنصرية واصفاً إياه بـ"الزنجي"، في وقت كان عليه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه كعضو في الجهاز التدريبي.

"باشاك شهير" يعلن عدم استكمال المبارة

وفي وقت لاحق أعلن نادي "باشاك شهير" انسحاب فريقه من المباراة على أن تُستكمل مساء الأربعاء من النقطة التي توقفت عندها، مع تغيير طاقم التحكيم الروماني، من دون ذكر ساعة انطلاق المباراة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى أرأويوت رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للنادي التركي، للأناضول، حول آخر القرارات بخصوص أحداث المباراة.

وأوضح أرأويوت في تصريحاته أنهم عاشوا بسبب تلك الأحداث ليلة سيئة، وأن ما دار بها تسبب في حدوث حالة نفسية بالغة السوء لدى اللاعبين.

وشدد على أنه "كان من الصعب للغاية استكمال المباراة في ظل الأجواء التي خيمت عليها بسبب عنصرية الحكم الرابع"، مضيفاً: "ومن ثم فإنه بعد التواصل مع وفد الاتحاد الأوروبي ومسؤولي الفريق المنافس تَقرر استكمال المباراة مساء الأربعا، من النقطة التي توقفت عندها".

كما أشار إلى تغيير طاقم التحكيم الروماني الذي أدار المباراة حتى توقُّفها، وتخصيص طاقم مغاير تماماً.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً واستنكرها عدد من المسؤولين الأتراك على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أعرب عن إدانته الشديدة للعبارات العنصرية التي تعرَّض لها مساعد مدرب فريق بلاده باشاك شهير، الكاميروني بييو ويبو.

وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر: "أدين بشدة العبارات العنصرية التي تعرَّض لها عضو الجهاز التدريبي في فريق باشاك شهير الذي يمثلنا".

وأضاف: "أؤمن بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة". وأكد وقوف تركيا في مواجهة كل أشكال العنصرية والتمييز في الرياضة وجميع مجالات الحياة من دون قيد أو شرط.