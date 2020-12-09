تواصلت ردود الأفعال الرافضة لعنصرية أحد الحكام ضد عضو بالطاقم الفني لفريق باشاك شهير التركي، مما أدى إلى عدم استكمال المباراة التي جمعته الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، ضمن منافسات دوري الأبطال الأوروبي.

وتوقفت المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، عند الدقيقة 16، ومن المنتظر أن تُستأنف مساء الأربعاء من النقطة التي توقفت عندها.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن لاعبي باشاك شهير رفضوا استكمال المباراة، عقب عبارات عنصرية وجّهها الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو، إلى مساعد مدرب الفريق التركي بيير ويبو.

وقال ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية، إن الحكم تحدث إليه بعنصرية، واصفاً إياه بـ"الزنجي"، في وقت كان عليه فيه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه كعضو في الجهاز التدريبي.

ونشر ويبو تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: "أنا لستُ أبيض، أنا لستُ أسود، أنا إنسان".

وفي هذا الإطار قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان نشره فجر الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "العنصرية بكل أشكالها لا وجود لها في عالم كرة القدم"، مشيراً إلى فتح تحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة.

بدوره أصدر الاتحاد الروماني لكرة القدم بياناً بشأن العنصرية التي صدرت عن الحكم الرابع للمباراة سباستيان كولتيسكو (روماني الجنسية)، قال فيه: "نحن ضدّ العنصرية وجميع الأفعال والتصرفات التي تتضمن عداوة للأجانب".

وشدّد الاتحاد الروماني في الوقت نفسه على أنه سيتخذ الخطوات اللازمة حيال الحكم في ضوء التقرير الذي سيصدر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص الواقعة.

في السياق نفسه أعرب الفرنسيان كيليان إمبابي وبريسنيل كيمبيمبي، لاعبا باريس سان جيرمان، عن رفضهما عنصرية الحكم الرابع، إذ نشر الأول تغريدة قال فيها: "نحن ضد العنصرية"، فيما قال الثاني في تغريدة مماثلة: "نحن مع (مساعد مدرب الفريق التركي بيير) ويبو".

النادي الفرنسي نشر بدوره بياناً على موقعه الإلكتروني الرسمي قال فيه: "نحن نحارب كل أشكال العنصرية طوال فترة تزيد على 15 عاماً".

على النسق نفسه نشر نادي أوليمبيك ليون الفرنسي تغريدة قال فيها: "لا للعنصرية"، فيما نشر نادي ميلان الإيطالي تغريدة مماثلة قال فيها: "نحن ضد جميع أشكال العنصرية حيثما وأينما وقعت".

لاعبا مانشيستر سيتي، الإنجليزي رحيم سترلينغ، والفرنسي إيميرك لابورتي، نشرا تغريدتين منفصلتين أكدا خلالهما رفضهما للعنصرية بأشكالها كافة.

كما أن اللاعب الإنجليزي السابق ريو فرديناند، شارك في مقابلة على إحدى محطات التلفزة البريطانية، أعرب من خلالها عن رفضه للعنصرية قائلاً: "نحن بتنا نواجه بشكل أسبوعي تقريباً صوراً مختلفة من العنصرية، ومغادرة (لاعبي الفريق التركي) ملعب المباراة صائبة، ولكن يجب أن لا تكون ردود أفعال الرياضيين حيال تلك الواقعة محدودة".

إدانات تركية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إدانته الشديدة للعبارات العنصرية التي تَعرَّض لها مساعد مدرب فريق بلاده باشاك شهير، الكاميروني بييو ويبو.

وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر: "أُدينُ بشدةٍ العباراتِ العنصريةَ التي تَعرَّض لها عضو الجهاز التدريبي في ممثلنا فريق باشاك شهير".

وأضاف: "أومن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة"، وأكّد وقوف تركيا في مواجهة أشكال العنصرية والتمييز كافةً، في الرياضة وجميع مجالات الحياة دون قيد أو شرط.

من جانبه أعرب وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، عن رفضه عنصرية أحد الحكام ضد فريق باشاك شهير.

وشدّد الوزير في بيان أصدره الأربعاء على أن عنصرية الحكم المذكور غير مقبولة بأي شكل، مضيفًا: "نحن نُدين بشدةٍ تلك الواقعة التي وحّدَت هذه الليلة عالم الرياضية، وعكست روح الأخوّة والسلام الرافضة لعنصرية الحكم".

كذلك أكّد قصاب أوغلو أن "الرياضة تعني تلاقي الأخوّة والسلام والصداقة، ولا معنى لوجود العنصرية واللغة والدين والفرقة في عالم الرياضة".

من ناحية أخرى أكد فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رفضه عنصرية الحكم ضد لاعب فريق باشاك شهير.

ونشر أوقطاي فجر الأربعاء، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، شدّد فيها على أن "العنصرية جريمة تُرتكب في حق الإنسانية جمعاء، ونحن مع الموقف المشرّف للاعبين".

كما نشر المسؤول التركي تغريدتين أخريين بالإنجليزية قال فيهما: "لا للعنصرية"، وبالتركية قال فيها: "فلتتوقف العنصرية".

وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أكد بدوره رفضه للحدث العنصري.

وتعليقًا على تلك الأحداث نشر الوزير فجر الأربعاء تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أعرب من خلالها عن دعمه الكامل لانسحاب الفريق التركي من ملعب المباراة.

وقال جاوش أوغلو في تغريدته: "ندعم الموقف المشرّف لفريق باشاك شهير ضد العنصرية التي تُعتبر جريمة إنسانية"، مضيفاً: "لا للعنصرية".

وأعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عن إدانته للعنصرية، وقال في تغريدة: "أُدينُ العبارات العنصرية التي تَعرَّض لها مساعد مدرب فريق باشاك شهير من الحكم الرابع".

وأضاف: "بهذه المناسبة أجدّد تأكيدي رفض أشكال العنصرية كافة في المجالات كافة".

وفي وقت لاحق أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم جديد لإدارة المباراة مساء الأربعاء، وذلك من خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي.

ومن المنتظَر أن يستكمل الفريقان المباراة في تمام الساعة 20:55 الأربعاء، بالتوقيت المحلي التركي.

ووفق الإعلان، من المقرَّر أن يقود طاقم التحكيم، الهولندي داني ماكيلي، بمساعدة مواطنه ماريو ديسك والبولندي مارسن بونيك كحكمَي راية، أما الحكم الرابع فسيكون البولدني بارتوز فرانكويسكي.

أما حكم تقنية "التحكيم بالفيديو" (الفار) فسيكون الإيطالي ماركو دي بيللو، ومساعده مواطنه، موريزز مارياني.