سياسة
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"الشيوخ" الكندي يرفض الاعتراف بإقليم قره باغ دولة مستقلة
صوّت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الكندي ضد مقترح للاعتراف بإقليم قره باغ الأذربيجاني دولة مستقلة، قدّمه السيناتور ذو الأصول اليونانية، عن الحزب المحافظ بمقاطعة كيبك، ليو هوساكوس.
"الشيوخ" الكندي يرفض الاعتراف بإقليم قره باغ دولة مستقلة
قدّم المقترح الذي رفضه معظم أعضاء المجلس سيناتور ذو أصول يونانية / Getty Images
9 ديسمبر 2020

رفض مجلس الشيوخ الكندي الأربعاء، مقترَحاً للاعتراف بإقليم قره باغ الأذربيجاني دولة مستقلة.

قدّم المقترح، الذي رفضه معظم أعضاء المجلس، السيناتور ذو الأصول اليونانية، عن الحزب المحافظ بمقاطعة كيبك، ليو هوساكوس.

وطالب هوساكوس في مقترحه، الحكومة الكندية بإدانة ما سماه "الهجمات" التركية والأذربيجانية على قره باغ، والاعتراف بالإقليم دولة مستقلة، وحظر تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا بشكل دائم.

ورفض 53 من السيناتورات المشاركين في جلسة التصويت المقترح المذكور، فيما صوت 16 آخرون بالموافقة، وامتنع 5 عن التصويت.

والأسبوع الماضي صدّقت الجمعية الوطنية الفرنسية، على قرار يحثّ حكومة باريس على الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ"، وذلك بعد أسبوع من إقرار مجلس الشيوخ مشروع القرار ذاته.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتلّ نحو 20% من أراضي أذربيجان، التي تضمّ إقليم قره باغ (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وذلك عقب هجوم شنّه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينصّ على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.

ووفق الأمم المتحدة، يُعتبر إقليم قره باغ (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعاً للأراضي الأذربيجانية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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