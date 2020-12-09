قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستقف إلى جانب أذربيجان في عملية إعادة إعمار أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني "سواء في البنية التحتية أو البنية الفوقية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده قبل توجهه إلى باكو في زيارة رسمية وللمشاركة في احتفالات تحرير قره باغ: "دعمنا لأذربيجان سيتواصل حتى بعد تحريرها أراضيها المحتلة"، مشيراً إلى أن "الهلال والنجمة باتا يرفرفان اليوم في سماء قره باغ بعد نضال عظيم استمر 44 يوماً".

في سياق آخر، أكّد الرئيس التركي أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، مشيراً إلى أن التلويح بعقوبات أوروبية لن يؤثّر في أنقرة كثيراً.

وقال إن الجانب اليوناني "يتهرب من الحوار، ولم يجلس إلى طاولة المفاوضات قط"، مضيفاً: "إذا تصرفت اليونان بصدق كدولة جارة، فسنتمسك نحن بدورنا بموقفنا المؤيد للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن تركيا مستمرة في مكافحة الإرهاب داخل تركيا وخارجها، متطرقاً في حديثه إلى تنظيم كولن الإرهابي.

وفي ما يتعلق بالحادثة العنصرية التي جرت خلال مباراة فريق باشاك شهير التركي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء، قال الرئيس التركي إن الحادثة هي "صيغة جديدة للعنصرية والفاشية الفرنسية".

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن لاعبي باشاك شهير رفضوا استكمال المباراة، عقب عبارات عنصرية وجّهها الحكم الرابع سباستيان كولتيسكو، إلى مساعد مدرب الفريق التركي بيير ويبو.

وقال ويبو في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية، إن الحكم تحدث إليه بعنصرية، واصفاً إياه بـ"الزنجي"، في وقت كان عليه فيه أن يخاطبه باسمه أو بوصفه كعضو في الجهاز التدريبي، مما أثار ردود فعل دولية وتركية منددة.