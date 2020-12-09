سياسة
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إسرائيل.. التصديق على مشروع قانون لحل الكنيست
صدَّقت لجنة الكنيست البرلمانية الإسرائيلية الأربعاء، على مشروع قانون حل البرلمان، توطئة للتصويت عليه بثلاث قراءات.
إسرائيل.. التصديق على مشروع قانون لحل الكنيست
اللجنة حددت 16 مارس/آذار المقبل موعداً للانتخابات المبكرة / AA
9 ديسمبر 2020

صدَّقت لجنة الكنيست البرلمانية الإسرائيلية الأربعاء، على مشروع قانون حل البرلمان، توطئة للتصويت عليه بثلاث قراءات.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في تصريح مكتوب إن اللجنة صدَّقت على مشروع القانون، بأغلبية 10 أصوات مقابل 7.

وأضاف أن اللجنة حددت 16 مارس/آذار المقبل، موعداً للانتخابات المبكرة، في حال الموافقة على مشروع القانون بالقراءات الثلاث.

وكان الكنيست قد صدَّق قبل أسبوع على مشروع قانون حل نفسه، ولكن ينبغي التصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح ناجزاً.

وجرى اقتراح مشروع قانون حل الكنيست من قبل المعارضة الإسرائيلية، بسبب سوء أداء الحكومة وتوجيه لائحة اتهام بالفساد ضد رئيسها بنيامين نتنياهو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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