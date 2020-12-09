سياسة
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إصابات واعتقالات في قمع الاحتلال الإسرائيلي محتجين سوريين بالجولان
أصابت الشرطة الإسرائيلية 10 سوريين واعتقلت 8 آخرين، بعد خروجهم إلى أراضيهم احتجاجاً على إقامة توربينات إسرائيلية لتوليد الكهرباء، على أراضي الجولان السوري.
إصابات واعتقالات في قمع الاحتلال الإسرائيلي محتجين سوريين بالجولان
تجمع الأهالي احتجاجاً على اعتزام إسرائيل وضع توربينات ضخمة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح في الجولان  / AFP
9 ديسمبر 2020

أصابت الشرطة الإسرائيلية 10 سوريين من سكان مرتفعات الجولان المحتلة، واعتقلت 8 آخرين، بعد احتجاجهم على إقامة توربينات لإنتاج الكهرباء على أراضٍ زراعية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها فضّت احتجاجاً نظمه السكان، رفضاً لإقامة توربينات للكهرباء.

وذكرت أن 10 أشخاص من المحتجين أصيبوا، ونُقلوا لتلقي العلاج، دون أن توضح طبيعة إصاباتهم، فيما اعتُقل 8 آخرون، مبينة أن 4 من أفرادها أصيبوا في الحادثة.

من جانبها قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن الاحتجاج وقع في بلدة مسعدة بالجولان، بسبب اعتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية "وضع توربينات ضخمة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح، على أراضي المواطنين السوريين".

وأضافت الوكالة إن أهالي الجولان أعلنوا إضراباً عامّاً الأربعاء، وقرروا التوجُّه إلى أراضيهم، رفضاً لقرار وضع توربينات إنتاج الكهرباء.

وتحتلّ إسرائيل مرتفعات الجولان السورية منذ عام 1967، وضمّتها لاحقاً إلى أراضيها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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