قال نادي باشاك شهير التركي إنه قد جرى تعليق البطاقة الحمراء التي رفعها الحكم الروماني في وجه مساعد المدرب، بيير ويبو، خلال المباراة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي التركي، في تغريدة، أنه مع صدور قرار تعليق البطاقة، سيكون ويبو حاضراً مع الكادر التدريبي للفريق، في المباراة التي ستُستأنف، مساء الأربعاء، اعتباراً من لحظة توقفها في الدقيقة 16.

ومساء الثلاثاء، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير، عند الدقيقة 16، في دوري أبطال أوروبا، إثر عبارات عنصرية وجهها الحكم الرابع سباستيان كولتيسكو، لمساعد مدرب الفريق التركي، الكاميروني بيير ويبو.

وفي وقت لاحق أعلن نادي باشاك شهير انسحاب فريقه من المباراة على أن تستكمل مساء الأربعاء من النقطة التي توقفت عندها، مع تغيير طاقم التحكيم الروماني.

ومن المنتظر أن يستكمل الفريقان المباراة في تمام الساعة 20:55 الأربعاء، بتوقيت تركيا (17:55 تغ).

ووفق الإعلان من المقرر أن يقود طاقم التحكيم الهولندي، داني ماكيلي، بمساعدة مواطنه ماريو ديسك، والبولندي مارسن بونيك، كحكمي راية، أما الحكم الرابع فسيكون البولندي بارتوز فرانكويسكي.

ولاقت الواقعة كذلك ردود فعل واستنكاراً من قبل عدد من الأندية واللاعبين حول العالم، إذ أكدوا جميعاً رفضهم لأشكال العنصرية والتمييز كافة أينما ومتى كانت.