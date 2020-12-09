سياسة
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المسيّرة التركية "بيرقدار TB2" تتجاوز 270 ألف ساعة تحليقاً في الأجواء
نشر المدير الفني لشركة "بايكار" سلجوق بيرقدار تغريدة على تويتر، قال فيها إن المسيرة "بيرقدار TB2"، تجاوزت 270 ألف ساعة في التحليق بالأجواء، لافتاً إلى أنها تعد أول طائرة من دون طيار مصنّعة بقدرات محلية.
المسيّرة التركية "بيرقدار TB2" تتجاوز 270 ألف ساعة تحليقاً في الأجواء
المدير الفني لشركة "بايكار" سلجوق بيرقدار يقول إن المسيرة "بيرقدار TB2" تجاوزت 270 ألف ساعة في التحليق بالأجواء / AA
9 ديسمبر 2020

قال المدير الفني لشركة "بايكار" سلجوق بيرقدار، إن المُسيرة "بيرقدار TB2"، تجاوزت 270 ألف ساعة في التحليق بالأجواء.

وأوضح بيرقدار في تغريدة نشرها الأربعاء، على تويتر، أن المسيرة "BayraktarTB2" تعد أول طائرة من دون طيار مصنّعة بقدرات محلية.

وأضاف أن المسيّرة المذكورة تحلق في الأجواء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

يذكر أن طائرات بيرقدار تعتبر من أفضل الطائرات التكتيكية المسيّرة على مستوى العالم، وتساهم بشكل كبير في تزويد قوات حرس الحدود التركي بالمعلومات الفورية اللازمة.

وكذلك تعد طائرات بيرقدار العين الساهرة للأجهزة الأمنية التركية، بخاصة في المناطق الحدودية.

ويستخدم الجيش التركي هذا الطراز من الطائرات في ساحات المعارك بشكل مكثّف أكثر من الأمريكيين، وعلى شكل أساطيل.

وتوفر "BayraktarTB2" ميزات عدة في وقت واحد، فهي لا تخطئ الهدف ورخيصة السعر وفتّاكة، وتبلغ تكلفتها 6 ملايين دولار فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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