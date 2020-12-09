أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، بدء تطعيم الكوادر الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتباراً من أواخر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

جاء ذلك في تصريح صحفي لقوجه، الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، عُقد في العاصمة أنقرة.

وأفاد قوجه أن التطعيم باستخدام لقاح كورونا سيبدأ بالكوادر الطبية أواخر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح أن تركيا ستستقبل 3 ملايين جرعة من اللقاح، خلال الأيام المقبلة، من إجمالي 20 مليوناً.

وبخصوص تطورات الإصابات بالفيروس في البلاد، قال الوزير إن تركيا تسجل 5 أضعاف الإصابات اليومية التي كانت تسجلها في فترة ذروة انتشار الفيروس في أبريل/نيسان الماضي.

وأشار أن الفيروس أصاب إجمالاً 120 ألف كادر طبي تركي توفي منهم 216، منذ بداية انتشاره في البلاد.

ولفت إلى أن القيود المفروضة تعطي نتائج حسب المناطق، ومن الممكن تقديم تقييم شامل حول ذلك الأسبوع المقبل.

وأردف "بإضافة قيود طوعية إلى القيود الإلزامية المفروضة حالياً، سيكون من الممكن تقليل معدل انتقال العدوى بالفيروس".

وتابع: "نسجل انخفاضاً في زيادة الإصابات في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وقوجه إيلي وقونيا وسيواس وقهرمان مرعش وغازي عنتاب".