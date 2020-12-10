سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 ديسمبر/كانون الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 10 ديسمبر/كانون الأول 2020
تركيا ستستقبل 3 ملايين جرعة من اللقاح خلال الأيام المقبلة، من إجمالي 20 مليوناً / Getty Images
10 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

بدء تطعيم الكوادر الطبية في تركيا بلقاح كورونا أواخر الشهر الجاري، والمتحدث باسم الرئاسة التركية يقول إن لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي مع بلاده.

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بدء التطعيم بلقاح كورونا أواخر ديسمبر في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، بدء تطعيم الكوادر الطبية باللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتباراً من أواخر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسب ما جاء في تصريح صحفي له الأربعاء، عقب اجتماع للجنة العلمية لمكافحة الفيروس، عُقد في العاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وأفاد قوجه بأن التطعيم باستخدام لقاح كورونا سيبدأ بالكوادر الطبية أواخر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأوضح أن تركيا ستستقبل 3 ملايين جرعة من اللقاح، خلال الأيام المقبلة، من إجمالي 20 مليوناً. [TRT عربي]

وبخصوص تطورات الإصابات بالفيروس في البلاد، قال الوزير إن تركيا تسجل 5 أضعاف الإصابات اليومية التي كانت تسجلها في فترة ذروة انتشار الفيروس في أبريل/نيسان الماضي، وأشار إلى أن الفيروس أصاب إجمالاً 120 ألف كادر طبي تركي توُفي منهم 216، منذ بداية انتشاره في البلاد. [الأناضول]

قالن: لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي مع تركيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعاً مع تركيا، داعياً قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى تجنب فرض عقوبات على أنقرة، وقال إن تفكير المجلس الأوروبي في فرض عقوبات على أنقرة "مخيّبٌ للآمال". [TRT عربي]

وأكّد أن "تركيا تنتهج سياسة خارجية تستند إلى مبدأ إعلاء شأن الإنسان"، مشيراً إلى أن "لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعاً مع تركيا"، وأضاف أن "أنقرة ما زالت جزءاً من التحالف الغربي رغم بدء تغير النظام الدولي عقب جائحة كورونا". [الأناضول]

وتابع: "استمرارنا داخل حلف الناتو ورغبتنا في العضوية التامة للاتحاد الأوروبي لا يعنيان أن نقطع علاقاتنا الجيدة مع روسيا ودول الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن بلاده "ترغب في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتحقيق تقدم ملموس في محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد". [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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