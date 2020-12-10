سياسة
2 دقيقة قراءة
هيومن رايتس ووتش: الصين تراقب مسلمي تركستان بالبرمجيات.. وحجة التطرف واهية
قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إنها حصلت على قائمة تضمّ أكثر من ألفَي محتجَز اعتُقلوا بين عامَي 2016 و2018 في أكسو بالمنطقة التي تشهد توتراً بين الغالبية الأويغورية المسلمة، وإثنية الهان الصينية الأصل التي تشكّل أقلّية فيها.
هيومن رايتس ووتش: الصين تراقب مسلمي تركستان بالبرمجيات.. وحجة التطرف واهية
استنتجت المنظمة من ذلك أن "الغالبية العظمى" من الأشخاص الذين فرزتهم البرمجية رُصدوا على أساس سلوك قانوني / AA
10 ديسمبر 2020

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، بأن مسلمين اعتُقلوا في إقليم تركستان الشرقية، ذاتيّ الحكم، شمال غربيّ الصين، بعدما فرزتهم برمجية أعدّتها السلطات للتعرف على ما يُعَدّ سلوكاً مشتبَهاً به.

جاء ذلك بسب بيان صدر عن المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقراً لها.

وقالت إنها حصلت على قائمة تضمّ أكثر من ألفَي محتجز اعتُقلوا بين عامَي 2016 و2018 في أكسو بالمنطقة التي تشهد توتراً بين الغالبية الأويغورية المسلمة، وإثنية الهان الصينية الأصل التي تشكّل أقلّية فيها.

وأضافت أن هؤلاء المعتقلين استرعوا انتباه السلطات بعد رصدهم بواسطة برمجية حاسوبية تحمل اسم "منصة العمليات المشتركة المتكاملة" تحلّل البيانات الضخمة التي يجمعها نظام المراقبة الإلكترونية الضخم المستخدَم في الإقليم.

واستنتجت المنظمة من ذلك أن "الغالبية العظمى" من الأشخاص الذين فرزتهم البرمجية رُصدوا على أساس سلوك قانوني تماماً، مثل تلقي مكالمات هاتفية من الخارج وعدم وجود عنوان ثابت لهم أو حتى إغلاق هواتفهم المحمولة بشكل متكرر.

وأضافت أن الاتهامات "بالإرهاب" أو "التطرف" التي تُستخدم لتبرير حملة القمع في تركستان الشرقية، رُصدت فقط بالنسبة إلى نحو 10% من الموجودين على القائمة.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الشرطة تمكنت بعد ذلك من اتخاذ قرار بإرسال هؤلاء المشتبه بهم إلى معسكرات إعادة التثقيف السياسي.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us